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Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте

"Узбекнефтегаз" ищет партнеров для реализации проектов за рубежом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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"Узбекнефтгаз" ведет активную работу с партнерами в Азербайджане, Туркменистане, России и Китае. До конца 2018 года холдинг намерен перейти на международные стандарты финансовой отчетности.

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. "Узбекнефтегаз" начал активную работу по привлечению иностранных партнеров, в том числе из России, для деятельности за рубежом, заявил в среду первый заместитель председателя правления компании Улугбек Сайидов.

"В настоящее время начата работа по выходу "Узбекнефтгаза" на международные рынки. В данном направлении ведется активная работа с партнерами в Азербайджане, Туркменистане, России и Китае", - сообщил Сайидов в ходе проведения международной выставки Oil Gas Uzbekistan 2018, открывшейся в среду в Ташкенте.

Сайидов сообщил, что в рамках данной работы холдинг до конца 2018 года намерен перейти на международные стандарты финансовой отчетности, а также подготовить с помощью международных консалтинговых компаний концепцию долгосрочного развития нефтегазового отрасли.

"Узбекнефтегаз" до настоящего времени не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В марте 2017 года "Узбекнефтегаз" и госконцерн "Туркменнефть" подписали соглашение, предусматривающее возможность совместной разработки месторождений на шельфе Каспия. Спустя два месяца узбекский холдинг подписал меморандум с азербайджанской SOCAR (ГНКАР), также предусматривающий сотрудничество в разработке месторождений в Каспийском море.

BP и SOCAR подписали меморандум о сотрудничестве с Узбекнефтегазом
© Sputnik /
BP и SOCAR могут заняться геологоразведкой в Узбекистане
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 56,417 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.

Теги:
Узбекнефтегаз



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