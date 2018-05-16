"Узбекнефтегаз" ищет партнеров для реализации проектов за рубежом

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. "Узбекнефтегаз" начал активную работу по привлечению иностранных партнеров, в том числе из России, для деятельности за рубежом, заявил в среду первый заместитель председателя правления компании Улугбек Сайидов.
"В настоящее время начата работа по выходу "Узбекнефтгаза" на международные рынки. В данном направлении ведется активная работа с партнерами в Азербайджане, Туркменистане, России и Китае", - сообщил Сайидов в ходе проведения международной выставки Oil Gas Uzbekistan 2018, открывшейся в среду в Ташкенте.
Сайидов сообщил, что в рамках данной работы холдинг до конца 2018 года намерен перейти на международные стандарты финансовой отчетности, а также подготовить с помощью международных консалтинговых компаний концепцию долгосрочного развития нефтегазового отрасли.
"Узбекнефтегаз" до настоящего времени не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В марте 2017 года "Узбекнефтегаз" и госконцерн "Туркменнефть" подписали соглашение, предусматривающее возможность совместной разработки месторождений на шельфе Каспия. Спустя два месяца узбекский холдинг подписал меморандум с азербайджанской SOCAR (ГНКАР), также предусматривающий сотрудничество в разработке месторождений в Каспийском море.