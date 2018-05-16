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Соглашение о проведении геологоразведочных работ КNОС в Узбекистане

Южнокорейская КNОС приступает к геологоразведке на двух блоках в Узбекистане

Экономика
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Соглашение между "Узбекнефтегазом" и KNOC в отношении двух этих блоков было заключено в 2017 году. Геологоразведочные работы должны быть проведены на условиях риска в течение пяти лет.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC) приступает к геологоразведочным работам на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках Юго-Западного-Гиссарского региона, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено протоколом даты вступления в силу Соглашения о проведении геологоразведочных работ, подписанным в среду в Ташкенте в рамках Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2018".

Соглашение между "Узбекнефтегазом" и KNOC в отношении двух этих блоков было заключено в 2017 году. Геологоразведочные работы должны быть проведены на условиях риска в течение пяти лет. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 24 миллиона долларов.

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© Sputnik /
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В 2014-2015 году KNOC приняла решение выйти из трех upstream-проектов в Узбекистане, ссылаясь на их экономическую неэффективность. В частности, компания вышла из состава международного консорциума по разработке нефтегазовых месторождений в узбекской части Аральского моря (северо-запад страны), а также отказалась от поиска углеводородов на четырех инвестблоках в Ферганской и Наманганской областях на востоке Узбекистана. Общий объем инвестиций компании на указанные проекты с 2010 года составил около 60 миллионов долларов.

Отметим, что в первом квартале этого года в Узбекистане открыто несколько крупных месторождений. Среди них выделятся два — газоконденсатное месторождение Куйи Сургиль в Устюртском регионе и нефтяное месторождение Учтепа в Ферганском регионе, где выявлены залежи с промышленным притоком нефти дебитом 64 кубометра в сутки.




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