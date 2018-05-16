Узбекистан отправляет на экспорт порядка 20% добываемого газа

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан отправляет на экспорт порядка 20% добываемого в стране газа, заявил в среду первый заместитель председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов.
По его словам, сегодня доля "Узбекнефтегаза" в валовом внутреннем продукте составляет около 15%, пятая часть доходов государственного бюджета формируется за счет деятельности компании. Отметим, что мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.
Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 56,4 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.
Основными экспортными рынками для узбекского газа остаются Россия и Китай. Также небольшие поставки осуществляются в соседние страны. В РФ "голубое топливо" идет по газопроводам Бухара — Урал и Средняя Азия — Центр.
Кроме того, Узбекистан намерен довести в 2018-2020 годах ежегодный объем поставок газа в Китай до 10 миллиардов кубометров. Это предусмотрено среднесрочным соглашением, подписанным в ходе прошлогоднего визита Шавката Мирзиёева в
Поднебесную. Топливо поставляется в Китай по трем ниткам газопровода Центральная Азия — Китай.