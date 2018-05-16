Узбекистан отправляет на экспорт порядка 20% добываемого газа

Доля "Узбекнефтегаза" в валовом внутреннем продукте составляет около 15%, пятая часть доходов государственного бюджета формируется за счет деятельности компании.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Узбекистан отправляет на экспорт порядка 20% добываемого в стране газа, заявил в среду первый заместитель председателя правления компании "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов.

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"Предприятиями нефтегазовой отрасли осуществляются масштабные геологоразведочные работы, бурение нефтяных и газовых скважин, разработка месторождений, добыча нефти, газа и конденсата. Потребности республики в природном газе покрываются полностью и около 20% его объема направляется на экспорт", — отметил Сайидов в рамках Международной выставки "Нефть и газ Узбекистана — OGU 2018".

По его словам, сегодня доля "Узбекнефтегаза" в валовом внутреннем продукте составляет около 15%, пятая часть доходов государственного бюджета формируется за счет деятельности компании. Отметим, что мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.

Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 56,4 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.

Основными экспортными рынками для узбекского газа остаются Россия и Китай. Также небольшие поставки осуществляются в соседние страны. В РФ "голубое топливо" идет по газопроводам Бухара — Урал и Средняя Азия — Центр.

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В прошлом году "Газпром" и "Узбекнефтегаз" подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов. Согласно документу, Узбекистан ежегодно, начиная с 2018 года, в течение пяти лет будет поставлять 4 миллиарда кубометров газа.

Кроме того, Узбекистан намерен довести в 2018-2020 годах ежегодный объем поставок газа в Китай до 10 миллиардов кубометров. Это предусмотрено среднесрочным соглашением, подписанным в ходе прошлогоднего визита Шавката Мирзиёева в

Поднебесную. Топливо поставляется в Китай по трем ниткам газопровода Центральная Азия — Китай.