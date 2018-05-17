В Узбекистане может появиться первый исламский банк

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов, сообщает корреспондент Sputnik.
По мнению экспертов, анализ рынка банковско-финансовых услуг в Узбекистане свидетельствует о наличии повышенного интереса и необходимости удовлетворения потребностей граждан и предпринимателей в использовании банковско-финансовых услуг, не обремененных банковским процентом.
Кроме того, в настоящее время услуги коммерческих банков не соответствуют ожиданиям граждан и предпринимателей в части справедливого распределения рисков за успешность финансируемого проекта, так как традиционное банковское дело базируется на ссудном проценте, взимаемом вне зависимости от результатов деятельности заёмщика.
"Разделение прибыли и убытков между банком и клиентом пропорционально размеру их вклада достигается при использовании принципов исламского банковского дела и финансов, при этом банк и заемщик становятся равноправными и обоюдно заинтересованными в успешности и результативности проекта партнерами", — отмечается в документе.
Для создания альтернативных возможностей финансирования и удовлетворения растущих потребностей населения и предпринимателей, расширения спектра предлагаемых банковско-финансовых услуг, мобилизации ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, в стране предлагается организовать Комиссию по разработке и внедрению принципов исламского банковского дела и финансов.
Эта структура должна будет создать в республике необходимую инфраструктуру, такую как запрет на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение с предпринимателем прибыли и убытков пропорционально долям участия в проекте, а также других принципов исламского финансирования.
Главная цель работы Комиссии — подготовка проекта решения президента о создании Исламского банка развития Узбекистана.
Он должен оказывать широкий спектр стандартных розничных услуг, включая экспортно-импортное финансирование, жилищное финансирование, финансирование коммерческой недвижимости, услуги по лизингу, страхованию, а также услуги на рынке ценных бумаг через структурные подразделения.
Также новый банк должен предоставлять структурированные сложные финансовые продукты, такие как инвестиции в венчурный капитал, а также в фонды прямых инвестиций и/или хеджирования рисков, рефинансировать банки республики в целях предоставления услуг через "исламские окна" для населения и субъектов предпринимательства.