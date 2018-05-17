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Исламский банк развития

В Узбекистане может появиться первый исламский банк

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Экономика
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Для создания альтернативных возможностей финансирования растущих потребностей населения в стране предлагается организовать Комиссию по разработке и внедрению принципов исламского банковского дела и финансов.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Узбекистане в ближайшее время может быть создана инфраструктура исламского банковского дела и финансов, сообщает корреспондент Sputnik.

Здание Сбербанка России на улице Вавилова в Москве
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Это предусмотрено проектом постановления главы государства, разработанным Минфином. Главным партнером и финансовым донором узбекской стороны выступит Исламский банк развития.

По мнению экспертов, анализ рынка банковско-финансовых услуг в Узбекистане свидетельствует о наличии повышенного интереса и необходимости удовлетворения потребностей граждан и предпринимателей в использовании банковско-финансовых услуг, не обремененных банковским процентом.

Кроме того, в настоящее время услуги коммерческих банков не соответствуют ожиданиям граждан и предпринимателей в части справедливого распределения рисков за успешность финансируемого проекта, так как традиционное банковское дело базируется на ссудном проценте, взимаемом вне зависимости от результатов деятельности заёмщика.

"Разделение прибыли и убытков между банком и клиентом пропорционально размеру их вклада достигается при использовании принципов исламского банковского дела и финансов, при этом банк и заемщик становятся равноправными и обоюдно заинтересованными в успешности и результативности проекта партнерами", — отмечается в документе.

Для создания альтернативных возможностей финансирования и удовлетворения растущих потребностей населения и предпринимателей, расширения спектра предлагаемых банковско-финансовых услуг, мобилизации ресурсов на внутреннем и внешнем рынках, в стране предлагается организовать Комиссию по разработке и внедрению принципов исламского банковского дела и финансов.

Эта структура должна будет создать в республике необходимую инфраструктуру, такую как запрет на вознаграждение в виде процента (рибо), разделение с предпринимателем прибыли и убытков пропорционально долям участия в проекте, а также других принципов исламского финансирования.

Сбербанк России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Кроме того, в ее обязанности войдут разработка нормативно-правовых актов по внедрению принципов исламского банковского дела и финансовой инфраструктуры по осуществлению страховой деятельности (такафул), лизинговой деятельности (иджарах), деятельности по операциям с ценными бумагами (сукук) и других операции на основе принципов исламского финансирования.

Главная цель работы Комиссии — подготовка проекта решения президента о создании Исламского банка развития Узбекистана.

Он должен оказывать широкий спектр стандартных розничных услуг, включая экспортно-импортное финансирование, жилищное финансирование, финансирование коммерческой недвижимости, услуги по лизингу, страхованию, а также услуги на рынке ценных бумаг через структурные подразделения.

Также новый банк должен предоставлять структурированные сложные финансовые продукты, такие как инвестиции в венчурный капитал, а также в фонды прямых инвестиций и/или хеджирования рисков, рефинансировать банки республики в целях предоставления услуг через "исламские окна" для населения и субъектов предпринимательства.

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Теги:
Кредит, банки, Исламский банк развития, Узбекистан



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    На территории 201-й российской военной базы в Таджикистане будет возведена аллея героев – на ней появятся постаменты с бюстами и вечный огонь.

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