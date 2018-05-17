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Вывеска Эксимбанка

Нацбанк Узбекистана и Эксимбанк США возобновили сотрудничество

© Commons.wikimedia / Diane Selwyn
Экономика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (26)
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Эксимбанк США теперь сможет предоставлять кредиты для финансирования экспорта товаров и услуг из Штатов в республику.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортный банк США подписали Меморандум о взаимопонимании на сумму 100 миллионов долларов, передает пресс-служба Узнацбанка.

Дональд Трамп
AFP / DON EMMERT
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Подписание документа состоялось 15 мая в Вашингтоне в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в США.

Меморандумом предусматривается возобновление сотрудничества с Эксимбанком США по торговому финансированию, а также по предоставлению среднесрочных и долгосрочных кредитов для финансирования экспорта товаров и услуг из США в Узбекистан.

Также документ позволит финансировать проекты, как крупных государственных компаний, так и предприятий малого и частного бизнеса в Узбекистане, предусматривающих поставку высокотехнологичного оборудования из Штатов.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (26)
Теги:
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Узбекистан, США



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