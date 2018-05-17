Нацбанк Узбекистана и Эксимбанк США возобновили сотрудничество

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана и Экспортно-импортный банк США подписали Меморандум о взаимопонимании на сумму 100 миллионов долларов, передает пресс-служба Узнацбанка.
Меморандумом предусматривается возобновление сотрудничества с Эксимбанком США по торговому финансированию, а также по предоставлению среднесрочных и долгосрочных кредитов для финансирования экспорта товаров и услуг из США в Узбекистан.
Также документ позволит финансировать проекты, как крупных государственных компаний, так и предприятий малого и частного бизнеса в Узбекистане, предусматривающих поставку высокотехнологичного оборудования из Штатов.