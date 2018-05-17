Узбекистан и Афганистан подпишут меморандум о проведении геологоразведки

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Ташкент и Кабул в ближайшие дни планируют подписать меморандум о возможности проведения узбекской стороной геологоразведки на нескольких инвестиционных блоках в Афганистане, сообщает корреспондент Sputnik.
"Во время визита президента Афганистана в Узбекистан мы предложили узбекской стороне сотрудничество в области геологоразведки. Мы находимся в Ташкенте, чтобы обсудить этот вопрос, уже провели переговоры с представителями "Узбекнефтегаза", теперь в течении пары дней намерены подписать меморандум, в рамках которого будем расширять связи с Узбекистаном в плане привлечения его к геологоразведке на нашей территории", — рассказала корреспонденту Sputnik исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.
Эта территория расположена на границе с Туркменистаном, который проводил разведку своей части этого блока и выявили большие запасы газа. Афганская сторона оценивает свою часть блока в 28 миллиардов кубометров газа.
Кроме того, Узбекистан может начать работы на одном из трех блоков Амударьинского района, где афганцы уже сотрудничают с китайской CNPC. Эти блоки оцениваются в 85 миллионов баррелей.
По ее словам, в ближайшее время Афганистан с визитом посетит делегация узбекских специалистов, которые ознакомятся с предлагаемыми для разработки месторождениями.
"Надеюсь, что мы очень быстро перейдем в практическую плоскость в этом направлении", — сказала Нихан.
Напомним, что Узбекистан и Афганистан также рассматривают возможность совместной реализации проекта по строительству газопровода из Шибергана в Мазари-Шариф протяженностью 94 километра.
По поручению президента Узбекистана в начале 2017 года была принята "Дорожная карта" развития сотрудничества, реализация которой позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить товарооборот и довести его объем до 1,5 миллиарда долларов.