Узбекистан и Афганистан подпишут меморандум о проведении геологоразведки

Обсуждается возможность геологоразведки на блоке Тути-Майдан, где выявлены два перспективных месторождения газа - Джума и Бошакурт.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Ташкент и Кабул в ближайшие дни планируют подписать меморандум о возможности проведения узбекской стороной геологоразведки на нескольких инвестиционных блоках в Афганистане, сообщает корреспондент Sputnik.

"Во время визита президента Афганистана в Узбекистан мы предложили узбекской стороне сотрудничество в области геологоразведки. Мы находимся в Ташкенте, чтобы обсудить этот вопрос, уже провели переговоры с представителями "Узбекнефтегаза", теперь в течении пары дней намерены подписать меморандум, в рамках которого будем расширять связи с Узбекистаном в плане привлечения его к геологоразведке на нашей территории", — рассказала корреспонденту Sputnik исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.

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Афганистан предлагает узбекской стороне проводить работы на основе Соглашение о разделе продукции. В частности, обсуждается возможность геологоразведки на блоке Тути-Майдан, где выявлены два перспективных месторождения газа - Джума и Бошакурт.

Эта территория расположена на границе с Туркменистаном, который проводил разведку своей части этого блока и выявили большие запасы газа. Афганская сторона оценивает свою часть блока в 28 миллиардов кубометров газа.

Кроме того, Узбекистан может начать работы на одном из трех блоков Амударьинского района, где афганцы уже сотрудничают с китайской CNPC. Эти блоки оцениваются в 85 миллионов баррелей.

По ее словам, в ближайшее время Афганистан с визитом посетит делегация узбекских специалистов, которые ознакомятся с предлагаемыми для разработки месторождениями.

"Надеюсь, что мы очень быстро перейдем в практическую плоскость в этом направлении", — сказала Нихан.

Напомним, что Узбекистан и Афганистан также рассматривают возможность совместной реализации проекта по строительству газопровода из Шибергана в Мазари-Шариф протяженностью 94 километра.

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За последние полтора года между Узбекистаном и Афганистаном наблюдается не только активизация динамики двусторонней торговли, но и значительное расширение ее структуры за счет включения совершенно новой номенклатуры товаров. Так, по итогам 2017 года, объем товарооборота вырос на 15%, составив около 600 миллионов долларов. В начале года данная тенденция была продолжена. В январе 2018 года товарооборот в годовом выражении увеличился почти на 30%.

По поручению президента Узбекистана в начале 2017 года была принята "Дорожная карта" развития сотрудничества, реализация которой позволит уже в ближайшие годы значительно нарастить товарооборот и довести его объем до 1,5 миллиарда долларов.