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Сотрудники компании Лукойл на нефтяном кусте

Узбекистан будет готовить специалистов для нефтегазовой сферы Афганистана

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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В ближайшее время будет определено число граждан Афганистана, которые ежегодно будут обучаться в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Ташкент и Кабул планируют подписать меморандум, в рамках которого Узбекистан будет обучать специалистов для нефтегазового сектора Афганистана, сообщает корреспондент Sputnik.

"Планируется, что узбекская сторона будет помогать нам в подготовке и переподготовке специалистов для нефтегазовой отрасли. Сейчас мы работаем над меморандумом, вскоре должны его подписать. Там будут определены компетенции сторон в этом вопросе", — рассказала корреспонденту Sputnik исполняющая обязанности министра шахт и нефти Афганистана Наргис Нихан.

По ее словам, после того как в ближайшее время Афганистан посетят узбекские специалисты, будет выбран конкретный механизм работы и определено число граждан Афганистана, которые ежегодно будут обучаться в Узбекистане.

Напомним, что в Сурхандарьинской области республики в прошлом году был создан Образовательный центр по обучению афганских граждан. Первую группу студентов из Афганистана численностью 110 человек он принял в конце января этого года.

Центр осуществляет подготовку кадров по программам высшего, средне-специального профессионального образования, а также занимается переподготовкой и повышением квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

В дальнейшем обучение в центре будет проходить на очной и заочной формах, а учебные группы формироваться по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения будет покрываться на паритетных условиях афганской стороной и АО "Узбекские железные дороги".

Помимо преподавателей к учебному процессу привлечены профессиональные переводчики-синхронисты. По окончании учебы выпускники получат соответствующий документ об образовании государственного образца, а слушатели курсов — сертификаты.

Теги:
газ, Нефть, Афганистан, Узбекистан, Топливно-энергетический комплекс



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