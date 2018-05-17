Страны ШОС обсудили исключение электронных платежей как оплату за наркотики

Наркодилеры используют криптовалюту как оплату за свою продукцию, стороны обсудили как предотвратить использование криптовалюты.

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В четверг в китайском городе Тяньцзинь прошло восьмое совещание руководителей компетентных органов государств ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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В совещании приняли участие представители России, Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров заявил, что "работу правоохранительных органов осложняет освоение наркопреступниками современных методов коммуникации".

"Наркодилеры сегодня используют популярные мессенджеры, создавая в интернете тайные форумы и наркорынки, производя расчеты в том числе криптовалютами через различные электронные средства платежей", — сказал глава российской делегации.

Он отметил, что "для борьбы с использованием сети интернет и систем электронных платежей наркопреступностью Россией в последнее время предприняты значительные шаги", передает пресс-служба ШОС.

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В свою очередь, начальник департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана Арыстангани Заппаров заявил, что "в качестве проблемы рассматривается происходящая в настоящее время трансформация глобальных финансовых и платежных систем, которая тоже может оказывать негативное влияние на распространение наркотиков".

"Это требует от международного сообщества самого пристального внимания в вопросах предотвращения использования криптовалют в качестве платежных средств за наркотики", — подчеркнул представитель Казахстана.