"Дочка" Газпромбанка во II полугодии начнет строить нефтепровод в Джизаке

Трубопровод для нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области протянется до границы с Казахстаном

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Компания Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ), в третьем-четвертом квартале 2018 года планирует начать строительство трубопровода для нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области до границы с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Согласно директивному плану работ в третий-четвертый кварталы этого года мы должны все основные инвестиционные моменты и базовые решения по нефтепроводу уже (решить)", — уточнил собеседник агентства в ходе международной выставки Oil Gas Uzbekistan 2018, которая проходит в Ташкенте.

Представитель Enter Engineering сообщил, что в настоящий момент проводятся географические и топографические изыскания на предполагаемой трассе нефтепровода.

"Есть несколько вариантов (маршрута нефтепровода – ред.), вопрос стоит в выборе одно из них", — добавил собеседник.

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Ранее "Узбекнефтегаз" сообщал, что для снабжения комплекса сырьем будет также построен трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент на территории Казахстана. Новый комплекс будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из России и Казахстана. Комплекс будет производить 3,7 миллиона тонн моторного топлива стандарта "Евро-5", 700 тысяч тонн авиакеросина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов (сжиженный газ, мазут, бензол).

Напомним, церемония начала строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 миллиарда долларов состоялась в конце апреля 2017 года. В июне Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International, 40%) и АО "Узбекнфтегаз" (60%) создали СП Jizzah Petroleum. Генеральным подрядчиком проекта выступает Enter Engineering.

Общая мощность трех НПЗ республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет более 9 миллионов тонн, но в настоящий момент они загружены на 60%. В результате в республике в последние годы регулярно возникает дефицит бензина и других нефтепродуктов.