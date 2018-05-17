18:47 17 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Нефтеналивной порт Козьмино в Приморском крае

"Дочка" Газпромбанка во II полугодии начнет строить нефтепровод в Джизаке

© Sputnik / Светлана Майорова
Экономика
Получить короткую ссылку
63 0 0

Трубопровод для нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области протянется до границы с Казахстаном

ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Компания Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ), в третьем-четвертом квартале 2018 года планирует начать строительство трубопровода для нового нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области до границы с Казахстаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

"Согласно директивному плану работ в третий-четвертый кварталы этого года мы должны все основные инвестиционные моменты и базовые решения по нефтепроводу уже (решить)", — уточнил собеседник агентства в ходе международной выставки Oil Gas Uzbekistan 2018, которая проходит в Ташкенте.

Представитель Enter Engineering сообщил, что в настоящий момент проводятся географические и топографические изыскания на предполагаемой трассе нефтепровода.

"Есть несколько вариантов (маршрута нефтепровода – ред.), вопрос стоит в выборе одно из них", — добавил собеседник.

Подписание документа, архивное фото
© Flickr / UNC - CFC - USFK
Honeywell из США предоставит технологию для нового НПЗ в Узбекистане
Ранее "Узбекнефтегаз" сообщал, что для снабжения комплекса сырьем будет также построен трубопровод протяженностью около 100 километров с выходом к нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент на территории Казахстана. Новый комплекс будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего, в частности, из России и Казахстана. Комплекс будет производить 3,7 миллиона тонн моторного топлива стандарта "Евро-5", 700 тысяч тонн авиакеросина и 300 тысяч тонн сопутствующих нефтепродуктов (сжиженный газ, мазут, бензол).

Напомним, церемония начала строительства нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 миллиарда долларов состоялась в конце апреля 2017 года. В июне Gas Project Development Central Asia AG (GPD, дочерняя структура Gazprom International, 40%) и АО "Узбекнфтегаз" (60%) создали СП Jizzah Petroleum. Генеральным подрядчиком проекта выступает Enter Engineering.

Общая мощность трех НПЗ республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского — составляет более 9 миллионов тонн, но в настоящий момент они загружены на 60%. В результате в республике в последние годы регулярно возникает дефицит бензина и других нефтепродуктов.

Теги:
Узбекнефтегаз, Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

  • Житель Товузского района Фариз Ахмедов
    Хранитель парка

    Азербайджанец за пять лет превратил заброшенный парк в райский уголок - он уверен, что бескорыстная работа равносильна хаджу, обязательному для мусульманина.

  • знаменитый белорусский футболист и тренер Анатолий Байдачный
    Всколыхнуть "болото"

    Приезд в Брест легендарного аргентинца Диего Марадоны всколыхнет скучное футбольное болото, считает знаменитый белорусский футболист Анатолий Байдачный.

  • Грабли
    Чистый четверг

    Премьер-министр Абхазии призвал всех жителей страны принять участие в республиканском Дне чистоты, который назначен на 24 мая 2018 года.

  • Радар контроля скорости
    "Нужно отдышаться"

    Премьер Армении Никол Пашинян предлагает временно приостановить работу камер на дорогах – гражданам нужно дать "отдышаться" от штрафов.

  • Папа Римский Франциск
    Ждем папу!

    Рижская дума планирует подготовить столицу Латвии к встрече с главой Римско-католической церкви и потратить сотни тысяч евро на ремонт зданий.

  • Контроль на границе
    Только для специалистов

    Литва собирается ввести квоты на рабочие места для иностранцев из-за наплыва украинцев – въезд неквалифицированным рабочим ограничат.

  • НАТО
    Офисная работа

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что существует вероятность закрытия офиса НАТО в Кишиневе в конце этого года.

  • Авария с утечкой аммиака на Пальясааре
    Химическая авария

    В столице Эстонии зафиксирован выброс аммиака, специалисты Спасательного департамента выехали на место ЧП.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    День костюма

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил внести в праздничный календарь новую дату — День осетинского национального костюма.

  • Открытый канализационный люк, архивное фото
    Разыскиваются люки

    Департамент внутренних дел Алматы гарантирует денежное вознаграждение за информацию об украденных крышках канализационных люков.

  • Национальный флаг Кыргызской Республики. Архивное фото
    Не по назначению

    В Кыргызстане суд оштрафовал местного жителя за то, что он использовал флаг страны в качестве мешка для сбора мусора.

  • В швейном цехе, архивное фото
    А дома – лучше!

    Как женщины-мигрантки, вернувшись в Таджикистан, открывают небольшие швейные цеха, мини-пекарни, кондитерские и молочные мини-фермы – читайте на Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международный турнир по футболу среди детей-сирот Будущее зависит от тебя
Победа характера: триумф узбекистанцев на турнире "Будущее зависит от тебя"
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Ситуация вокруг ареста Кирилла Вышинского в Киеве
Узбекско-американские отношения
Какое будущее ждет Ташкент и Вашингтон

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054