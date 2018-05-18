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Amazon готовится к выходу на узбекский рынок

© Foto: pixabay / FirmBee
Экономика
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Майский визит Шавката Мирзиёева в США (35)
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Кроме того, Министерство внешней торговли РУ намерено подготовить "дорожные карты" по развитию электронной коммерции в Узбекистане и расширению доступа узбекских предпринимателей к глобальным торговым платформам и системам электронных платежей.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире — американская корпорация Amazon готовится к выходу на узбекский рынок, сообщает корреспондент Sputnik.

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Об этом стало известно по итогам визита президента Узбекистана в США. Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев, находившийся в составе узбекской делегации, рассказал, каковы будут следующие шаги сторон по развитию обоюдовыгодного партнерства.

"Впервые эта компания проявила интерес к нашему рынку. Мы уже достигли определенного прогресса в сотрудничестве по этому вопросу. В настоящее время ведутся переговоры с руководством Amazon и прорабатываются проекты меморандумов, предусматривающих совместную разработку "дорожной карты" по вхождению на рынок Узбекистана", — отметил Ходжаев.

Кроме того, министерство намерено подготовить "дорожные карты" по развитию электронной коммерции в Узбекистане и расширению доступа узбекских предпринимателей к глобальным торговым платформам и системам электронных платежей. С этой целью в ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с интернет-платежной компанией Openbucks Corp, которая поможет с развитием электронной торговли в Узбекистане.

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Для обеспечения бесперебойного доступа узбекской продукции на рынок США была также достигнута договоренность с американской компанией WCC International о реализации специального проекта по сертификации узбекской текстильной и другой продукции в соответствии с международными нормами и стандартами. В рамках соглашения о сотрудничестве также рассматривается вопрос о внедрении в республике международной Программы обеспечения выращивания органического хлопка.

Напомним, что по итогам 2017 года объем товарооборота между Узбекистаном и США составил 210,2 миллиона долларов.
В структуре узбекского экспорта основная доля приходится на услуги — 71,4%, механическое оборудование — 15,7%, сушеный перец — 3,3% и плодоовощную продукцию — 3,1%. Из США импортируются фармацевтическая продукция, механическое и электротехническое оборудование, пластмассовые изделия, оптические приборы и устройства, изделия из резины, каучука, транспортные средства, искусственное волокно.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (35)

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Теги:
Amazon, Узбекистан, США



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