Всемирный банк выделил Узбекистану 940 миллионов долларов

Выделенные средства пойдут на финансирование четырех новых проектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) и Узбекистан накануне подписали кредитные соглашения на общую сумму 940 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Соглашения были заключены в рамках встречи президента Группы Всемирного банка Джим Ён Кима и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в рамках его первого официального визита в США.

Выделенные средства пойдут на финансирование четырех новых проектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи. Данные займы увеличили проектный портфель ВБ в Узбекистане до 2,8 миллиарда долларов. На сегодняшний день он включает в себя проекты в области развития транспорта, образования, сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения.

"Я очень впечатлен масштабом и амбициозностью реформ в Узбекистане. Группа Всемирного банка продолжит оказание экспертного и финансового содействия амбициозной программе развития страны и усилиям, предпринимаемым правительством с целью построения более оптимистичного будущего для народа Узбекистана", — отметил Джим Ён Ким.

Кроме того, было подписано Соглашение о консультационных услугах с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в Группу ВБ. Она окажет содействие в развитии государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане. Кроме того, корпорация поможет в мобилизации инвестиций до 1 миллиарда долларов на реализацию подобных проектов.

Еще один подписанный документ — меморандум о взаимопонимании между Всемирным банком и Узбекистаном, который подтвердил основные направления двустороннего сотрудничества.

"Узбекистан находится на правильном пути. Осуществляемые смелые экономические и социальные реформы, улучшение деловой среды и усиление соответствующих государственных институтов будут способствовать привлечению инвестиций частного сектора, созданию рабочих мест, а также помогут стране войти в число ведущих экономик Центральной Азии и мира. Я самым решительным образом поддерживаю усилия правительства, направленные на осуществление дальнейших реформ, которые принесут пользу всем гражданам Узбекистана", — сказал Ким.

Отметим, что Группа Всемирного банка в настоящее время пересматривает свою концепцию сотрудничества с Узбекистаном с целью оказания поддержки смелой программе реформ правительства.

Главной задачей банка, по словам его представителей, является оказание содействия Узбекистану в построении рыночной экономики, реформировании государственных институтов, расширении участия граждан в процессе принятия решений, а также в инвестировании в развитие человеческого капитала посредством дальнейшего развития систем образования, здравоохранения и социальной защиты в стране.