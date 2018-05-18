"Кишлок курилиш банк" подписал соглашение с крупнейшим китайским банком

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. "Кишлок курилиш банк" подписал соглашение по финансовому сотрудничеству с крупнейшим китайским коммерческим банком Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), сообщает корреспондент Sputnik.
"Рамочное соглашение направлено на реализацию механизма регулярного межбанковского сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китайской Народной Республики путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая расширение экономических и торговых отношений, а также инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров", — отметили в узбекском банке.
Напомним, что несколько дней назад Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на сумму 400 миллионов долларов.
Соглашением предусматривается предоставление со стороны Sinosure страхового покрытия по контрактам на поставку в Узбекистан высокотехнологичного оборудования, произведенного в Китае, для таких отраслей, как легкая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство.
Китай остается одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. Объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана достиг восьми миллиардов долларов — самый высокий показатель среди зарубежных вложений в республику. В Узбекистане функционирует более 700 предприятий с китайскими инвестициями, в том числе 90 — со стопроцентным китайским капиталом, 75 китайских компаний открыли в Узбекистане свои представительства.