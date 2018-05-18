"Кишлок курилиш банк" подписал соглашение с крупнейшим китайским банком

Китайский партнер готов профинансировать до 85% от суммы импортного контракта и до 100% расходов по страховому покрытию Sinosure (Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования).

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. "Кишлок курилиш банк" подписал соглашение по финансовому сотрудничеству с крупнейшим китайским коммерческим банком Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), сообщает корреспондент Sputnik.

Сотрудничество между двумя банками было инициировано в начале 2017 года. До сегодняшнего дня стороны провели ряд встреч, как в Пекине, так и Ташкенте, а также достигли договоренности о финансировании крупных инвестиционных проектов в области закупок современного оборудования, техники и электронных приборов, комплектов высокотехнологического оборудования, а также в сфере натуральных ресурсов, энергетической разведки и строительных работ.

"Рамочное соглашение направлено на реализацию механизма регулярного межбанковского сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и предусматривает поддержку взаимоотношений между предпринимателями Узбекистана и Китайской Народной Республики путем предоставления долгосрочных кредитов, обеспечивая расширение экономических и торговых отношений, а также инвестиционной деятельности двух стратегических стран-партнеров", — отметили в узбекском банке.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Sinosure застраховала контракты с банком ВЭБ Узбекистана на $400 млн

Кроме того, преимущественной стороной соглашения является тот факт, что китайский партнер готов профинансировать до 85% от суммы импортного контракта и до 100% расходов по страховому покрытию Sinosure (Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования). Кредитные средства в рамках данного сотрудничества могут быть предоставлены сроком от 3 до 10 лет, окончательные условия по каждому проекту определяются в индивидуальном порядке.

Напомним, что несколько дней назад Китайская корпорация по страхованию экспортных кредитов и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве на сумму 400 миллионов долларов.

Соглашением предусматривается предоставление со стороны Sinosure страхового покрытия по контрактам на поставку в Узбекистан высокотехнологичного оборудования, произведенного в Китае, для таких отраслей, как легкая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство.

Китай остается одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. Объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана достиг восьми миллиардов долларов — самый высокий показатель среди зарубежных вложений в республику. В Узбекистане функционирует более 700 предприятий с китайскими инвестициями, в том числе 90 — со стопроцентным китайским капиталом, 75 китайских компаний открыли в Узбекистане свои представительства.