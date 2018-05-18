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Подписание документа, архивное фото

Министерство внешней торговли Узбекистана заключило с США пять соглашений

© Flickr / UNC - CFC - USFK
Экономика
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Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (40)
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В рамках одного из соглашений достигнута договоренность о возобновлении участия представителей Узбекистана в различных американских программах.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство внешней торговли Узбекистана приняло пять документов, направленных на укрепление торговых отношений с США, передает пресс-служба МВТ республики.

Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО
© WTO
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Одним из них является меморандум о взаимопонимании по расширению двусторонних торговых отношений с Минторговли США. Данным документом предусматривается взаимодействие министерств, направленное на расширение двусторонних торговых отношений, развитие прямых связей между деловыми кругами и поощрение их инвестиционной деятельности на территориях двух государств.

В рамках этого соглашения достигнута договоренность о возобновлении участия представителей Узбекистана в различных американских программах. Среди них программы по обучению юристов республики международному коммерческому праву, деловые стажировки для менеджеров в ведущих компаниях США, программа взаимодействия с американскими бизнес-ассоциациями.

Напомним, что также Штаты окажут содействие Узбекистану по вступлению в ВТО.

Тема:
Майский визит Шавката Мирзиёева в США (40)
Теги:
Министерство внешней торговли Узбекистана, США, Узбекистан



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