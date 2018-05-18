Министерство внешней торговли Узбекистана заключило с США пять соглашений

В рамках одного из соглашений достигнута договоренность о возобновлении участия представителей Узбекистана в различных американских программах.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство внешней торговли Узбекистана приняло пять документов, направленных на укрепление торговых отношений с США, передает пресс-служба МВТ республики.

Одним из них является меморандум о взаимопонимании по расширению двусторонних торговых отношений с Минторговли США. Данным документом предусматривается взаимодействие министерств, направленное на расширение двусторонних торговых отношений, развитие прямых связей между деловыми кругами и поощрение их инвестиционной деятельности на территориях двух государств.

В рамках этого соглашения достигнута договоренность о возобновлении участия представителей Узбекистана в различных американских программах. Среди них программы по обучению юристов республики международному коммерческому праву, деловые стажировки для менеджеров в ведущих компаниях США, программа взаимодействия с американскими бизнес-ассоциациями.

Напомним, что также Штаты окажут содействие Узбекистану по вступлению в ВТО.