Министерство внешней торговли Узбекистана заключило с США пять соглашений

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство внешней торговли Узбекистана приняло пять документов, направленных на укрепление торговых отношений с США, передает пресс-служба МВТ республики.
В рамках этого соглашения достигнута договоренность о возобновлении участия представителей Узбекистана в различных американских программах. Среди них программы по обучению юристов республики международному коммерческому праву, деловые стажировки для менеджеров в ведущих компаниях США, программа взаимодействия с американскими бизнес-ассоциациями.
Напомним, что также Штаты окажут содействие Узбекистану по вступлению в ВТО.