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“Узбекистон хаво йуллари” передали новый Boeing 787 Dreamliner

"Узбекистон хаво йуллари" передали новый Boeing 787 Dreamliner

Экономика
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20220

Для парка авиакомпании это третий самолет данного типа, перегоночный рейс выполнил экипаж в составе старшего пилота, второго пилота и заместителя командира.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" получила новый лайнер Boeing 787 Dreamliner, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Перегоночный рейс выполнил экипаж в составе старшего пилота-инструктора Иосифа Зака, заместителя командира Шахзода Икрамова и второго пилота Олимжона Узакова.

"На данном лайнере, как и на других самолетах Boeing 787 Dreamliner авиакомпании, установлены двигатели GEnx-1В компании GE Aviation, обеспечивающие низкий уровень шума, минимальный уровень выброса СО2 в атмосферу и лучшую топливную эффективность", — уточняется в пресс-релизе.

Для парка авиакомпании это третий самолет данного типа, от предыдущих новый отличается большим числом мест для пассажиров и специальным отсеком для отдыха экипажа.

В салоне всего 270 кресел — 24 в бизнес-классе и 246 в экономклассе.

В соответствии с планами развития национальная авиакомпания до 2020 года в своем авиапарке будет иметь шесть авиалайнеров данного типа.

Накануне сообщалось о планах НАК запустить новые рейсы в Термез. С 29 мая самолеты в этот город и из него будут летать четыре раза в неделю вместо трех.

Теги:
Boeing 787-8 Dreamliner, Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан, Воздушный транспорт



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