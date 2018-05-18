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Мороженое

Узбекистан закупил у Казахстана 180 тонн мороженого

© AFP 2018 / AAMIR QURESHI
Экономика
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Производитель лакомства "Шин-Лайн" выходит на рынок в этом году, первую партию уже доставили на склад в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 180 тонн мороженого, сообщает портал "Народное слово".

Первую партию лакомства от производителя "Шин-Лайн", который выходит на рынок Узбекистана в этом году, уже доставили на склад в Ташкенте. Оттуда продукцию развезут по магазинам столицы и области, а также отправят дистрибьюторам в Бухару, Самарканд и Ферганскую долину.

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© Фото: Facebook / Анатолий Шумченко
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По словам отдела маркетинга компании Константина Доценко, "Шин-Лайн" стремится стать лидером среди импортного мороженого в Узбекистане. С точки зрения технологий продукт непросто подделать, отмечает он.

В дебютную партию вошли сладости марки "Бахрома", "Бомба" и "Тролли". Позже поставят и другие виды. Компания "Шин-Лайн" основана в 1996 году. Она производит 140 видов мороженого объемом более 13 тысяч тонн в год, а также молочные продукты, полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления.

В январе 2018 года в Узбекистане запустили единую систему маркировки товаров. Мороженое вошло в список наравне с йогуртами, чаем, готовыми и консервированными продуктами.

Теги:
импорт, мороженое, Казахстан, Узбекистан, Продукты питания



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