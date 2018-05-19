В Андижанской области начал работать завод по производству шелка

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Андижанской области начал работать завод по переработке коконов шелкопряда Andijan Silk.Co.

"Шавкат Мирзиёев в ходе посещения предприятия нажал на символическую кнопку и дал старт производству", — пишет пресс-служба главы республики.

Сейчас в Andijan Silk.Co трудятся 150 человек, но до конца года руководство компании намерено увеличить количество сотрудников вдвое.

© Пресс-служба президента Узбекистана Продукция предприятия по переработке коконов шелкопряда Andijan Silk.Co

На предприятии установлено китайское прядильное и швейное оборудование стоимостью свыше двух миллионов долларов.

Как утверждают специалисты, с запуском проекта на полную мощность на заводе появится возможность переработки 300 тонн коконов в год.

На 2018 год запланирован экспорт готовой продукции на пять миллионов долларов.