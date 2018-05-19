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Товары из Узбекистана

Узбекские товары представят в Киеве

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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По инициативе дипломатического представительства Узбекистана в Украине 6 июня состоится узбекско-украинский экономический форум "Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений".

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В рамках форума планируется организация выставки товаров узбекского производства: текстиль, обувь-кожа, электробытовая техника, пищевая продукция, строительные товары, химическая и нефтехимическая продукция.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

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Sputnik / Виталий Белоусов
Узбекистан готовится к визиту делегаций трех областей Украины
Для участия в данном форуме приглашаются представители бизнеса и руководители хокимиятов Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областей Узбекистана, руководство администраций Львовской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Киевской областей Украины.

Напомним, ранее Самаркандская и Львовская области в ходе визита украинской делегации подписали меморандум о международном сотрудничестве.

Самарканд и Львов договорились о налаживании прямого авиарейса Львов — Ташкент — Львов.

Теги:
Узбекистан



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