Узбекские товары представят в Киеве

По инициативе дипломатического представительства Узбекистана в Украине 6 июня состоится узбекско-украинский экономический форум "Узбекистан и Украина: перспективы развития экономических отношений".

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В рамках форума планируется организация выставки товаров узбекского производства: текстиль, обувь-кожа, электробытовая техника, пищевая продукция, строительные товары, химическая и нефтехимическая продукция.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Sputnik / Виталий Белоусов Узбекистан готовится к визиту делегаций трех областей Украины

Для участия в данном форуме приглашаются представители бизнеса и руководители хокимиятов Джизакской, Навоийской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областей Узбекистана, руководство администраций Львовской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Киевской областей Украины.

Напомним, ранее Самаркандская и Львовская области в ходе визита украинской делегации подписали меморандум о международном сотрудничестве.

Самарканд и Львов договорились о налаживании прямого авиарейса Львов — Ташкент — Львов.