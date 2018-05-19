Мирзиёев: лесное хозяйство нуждается в инновациях

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения инновационных идей в лесном хозяйстве, создания специального фонда для расширения разновидности культур и увеличения урожая. Об этом он заявил в ходе посещения Андижанского филиала Научно-исследовательского института лесного хозяйства.

Годом ранее президент поручил организовать этот филиал.

© Sputnik / Константин Чалабов Правильный мед: Турция поставит пчел узбекским фермерам

"В лесном хозяйстве много неиспользуемых возможностей. К примеру, такая востребованная продукция, как фисташки, орехи, нут, бобы, шафран, шиповник и другие лекарственные растения могут принести огромный доход! Можно заготавливать и мед. Нужны только научный подход, стремление и старание. Со временем лесное хозяйство должно превратиться в отдельную крупную отрасль", — сказал узбекский лидер.

Также глава государства обратил внимание на развитие рыбоводства в области. В 2018 году власти региона намерены создать новые водоемы в 11 районах, наладить заготовку рыбы по китайской и вьетнамской технологиям.