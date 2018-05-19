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Шавкат Мирзиёев в Андижанском филиале Научно-исследовательского института лесного хозяйства.

Мирзиёев: лесное хозяйство нуждается в инновациях

© Пресс-служба главы Узбекистана
Экономика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (6)
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Президент дал необходимые указания предпринимателям и ответственным лицам.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения инновационных идей в лесном хозяйстве, создания специального фонда для расширения разновидности культур и увеличения урожая. Об этом он заявил в ходе посещения Андижанского филиала Научно-исследовательского института лесного хозяйства.

Годом ранее президент поручил организовать этот филиал.

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© Sputnik / Константин Чалабов
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"В лесном хозяйстве много неиспользуемых возможностей. К примеру, такая востребованная продукция, как фисташки, орехи, нут, бобы, шафран, шиповник и другие лекарственные растения могут принести огромный доход! Можно заготавливать и мед. Нужны только научный подход, стремление и старание. Со временем лесное хозяйство должно превратиться в отдельную крупную отрасль", — сказал узбекский лидер.

Также глава государства обратил внимание на развитие рыбоводства в области. В 2018 году власти региона намерены создать новые водоемы в 11 районах, наладить заготовку рыбы по китайской и вьетнамской технологиям.

Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (6)
Теги:
лесное хозяйство, аграрный комплекс, Андижанская область, Ресурсы сельскохозяйственного производства



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