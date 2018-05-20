Шавкату Мирзиёеву продемонстрировали банановую теплицу

В теплице площадью 2 гектара выращивают саженцы бананов. В первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе предыдущей поездки в Андижанскую область 2 июня прошлого года ознакомился с проектом современной теплицы. В результате инициативы предпринимателя и государственной поддержки данный проект был внедрен в жизнь в короткие сроки.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел теплицу в Андижанской области

Обществом с ограниченной ответственностью организованы банановая и помидорная теплицы по методу гидропоники. Установлено инновационное оборудование от турецкой компании Asya Modern Serachilik.

Президент страны осмотрел эти теплицы, ознакомился с системой охлаждения и полива с компьютеризированным управлением.

"В теплице площадью 2 гектара выращивают саженцы бананов. В первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая. А с теплицы, занимающей 1 гектар, планируют собрать и экспортировать в соседние страны 300 тонн помидоров. На предприятии создано более 30 постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Общество планирует расширить этот современный комплекс, создать мощности для переработки и хранения продукции.