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Шавкату Мирзиёеву представили банановую теплицу

Шавкату Мирзиёеву продемонстрировали банановую теплицу

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
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В теплице площадью 2 гектара выращивают саженцы бананов. В первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе предыдущей поездки в Андижанскую область 2 июня прошлого года ознакомился с проектом современной теплицы. В результате инициативы предпринимателя и государственной поддержки данный проект был внедрен в жизнь в короткие сроки.

Шавкат Мирзиёев осмотрел теплицу в Андижанской области
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев осмотрел теплицу в Андижанской области

Обществом с ограниченной ответственностью организованы банановая и помидорная теплицы по методу гидропоники. Установлено инновационное оборудование от турецкой компании Asya Modern Serachilik.

Президент страны осмотрел эти теплицы, ознакомился с системой охлаждения и полива с компьютеризированным управлением.

"В теплице площадью 2 гектара выращивают саженцы бананов. В первом сезоне ожидается получение 250-300 тонн урожая. А с теплицы, занимающей 1 гектар, планируют собрать и экспортировать в соседние страны 300 тонн помидоров. На предприятии создано более 30 постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.

Общество планирует расширить этот современный комплекс, создать мощности для переработки и хранения продукции.

Помидорная теплица в Андижанской области
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Помидорная теплица в Андижанской области
Тема:
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область 19 мая (9)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Анджианская область, Узбекистан



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