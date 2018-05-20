Кабардино-Балкария начнет поставлять буровой инструмент в Узбекистан

Напомним, в ноябре 2017 года "Узстройматериалы" и "Евроцемент груп" подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству нового цементного завода.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Представители Кабардино-Балкарского предприятия АО "Терекалмаз" и Узбекистан подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии и ряд контрактов на поставку в РУ бурового инструмента. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга региона.

Ранее российская делегация посетила с рабочим визитом Ташкент, где провела переговоры с председателем Госкомитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Б.Ф. Исламовым и председателем правления АО "Узстройматериалы" Б.Х. Зариповым.

Напомним, в ноябре 2017 года "Узстройматериалы" и "Евроцемент груп" подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта "Строительство нового завода по производству цемента "сухим способом" мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.