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Бурение газовой скважины

Кабардино-Балкария начнет поставлять буровой инструмент в Узбекистан

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Напомним, в ноябре 2017 года "Узстройматериалы" и "Евроцемент груп" подписали соглашение о реализации инвестпроекта по строительству нового цементного завода.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Представители Кабардино-Балкарского предприятия АО "Терекалмаз" и Узбекистан подписали долгосрочное соглашение о взаимодействии и ряд контрактов на поставку в РУ бурового инструмента. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга региона.

Ранее российская делегация посетила с рабочим визитом Ташкент, где провела переговоры с председателем Госкомитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам Б.Ф. Исламовым и председателем правления АО "Узстройматериалы" Б.Х. Зариповым.

Напомним, в ноябре 2017 года "Узстройматериалы" и "Евроцемент груп" подписали соглашение о порядке реализации инвестпроекта "Строительство нового завода по производству цемента "сухим способом" мощностью 2,4 миллиона тонн цемента в год на сумму 160 миллионов долларов.

Теги:
Узстройматериалы, Россия, Узбекистан, Кабардино-Балкария



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