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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

"Автогазтаъминот" сделают единым оператором по природному газу

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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На Едином портале интерактивных государственных услуг пользователи и представители администрации обсуждают проект постановления "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пользователи Единого портала интерактивных государственных услуг и представители администрации обсуждают проект постановления кабинета министров "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций", сообщает портал "Новости Узбекистана".

Заправка машины на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Узбекистан откажется от строительства автогазозаправочных станций
Правительство намерено создать эффективную систему управления по снабжению и реализации природного газа для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а также добиться рационального использования природного газа и укрепить платежную дисциплину.

Для этого деятельность АГНКС (Автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций) в Узбекистане будут контролировать онлайн, а компанию "Автогазтаъминот" сделают единым оператором по реализации природного газа.

В прошлом году Узбекистан отказался от строительства автогазозаправочных станций, местным властям запретили отводить земли под их строительство. АГЗС перепрофилировали в автогазонаполнительные компрессорные станции.

Теги:
газ, Кабинет Министров Узбекистана, Узбекистан, Газ



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