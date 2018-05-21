"Автогазтаъминот" сделают единым оператором по природному газу

На Едином портале интерактивных государственных услуг пользователи и представители администрации обсуждают проект постановления "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Пользователи Единого портала интерактивных государственных услуг и представители администрации обсуждают проект постановления кабинета министров "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций", сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Алексей Мальгавко Узбекистан откажется от строительства автогазозаправочных станций

Правительство намерено создать эффективную систему управления по снабжению и реализации природного газа для автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, а также добиться рационального использования природного газа и укрепить платежную дисциплину.

Для этого деятельность АГНКС (Автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций) в Узбекистане будут контролировать онлайн, а компанию "Автогазтаъминот" сделают единым оператором по реализации природного газа.

В прошлом году Узбекистан отказался от строительства автогазозаправочных станций, местным властям запретили отводить земли под их строительство. АГЗС перепрофилировали в автогазонаполнительные компрессорные станции.