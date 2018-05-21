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Доллары США

Доллар впервые с сентября стал дешевле восьми тысяч сумов

© pixabay
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (25)
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Евро просел сразу на 200 сумов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 22 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 27,88 сума. Таким образом американская валюта впервые с введения свободной конвертации в республике опустилась ниже восьми тысяч сумов и стоит теперь 7997,95 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс евро просел за неделю на 200,50 сума, составив 9396,79 сума.

Что касается курса рубля, то он опустился на 1,26 сума и стоит 128,37 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (25)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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