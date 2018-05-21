Доллар впервые с сентября стал дешевле восьми тысяч сумов

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 22 мая установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Официальный курс доллара в Узбекистане упал по сравнению с прошлой неделей на 27,88 сума. Таким образом американская валюта впервые с введения свободной конвертации в республике опустилась ниже восьми тысяч сумов и стоит теперь 7997,95 сума.

Соответствующие данные приводит Центральный банк республики.

Официальный курс евро просел за неделю на 200,50 сума, составив 9396,79 сума.

Что касается курса рубля, то он опустился на 1,26 сума и стоит 128,37 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.