Ташкент создаст с украинской компанией животноводческий комплекс

Столичная область договорилась с компанией ABA о проектировании и строительстве базы для крупного рогатого скота и совместной работе с кормами.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Ташкентская область договорилась с украинской компанией ABA о создании в столичном регионе Узбекистана животноводческого комплекса в 10 тысяч голов одноразового содержания, сообщает ИА "Жахон".

"Проектом предусматривается осуществление проектирования, строительства и эксплуатация животноводческих комплексов с использованием передового опыта выращивания крупного рогатого скота, эффективных методов использования ресурсов и укрепления кормовой базы", — уточняется на сайте.

Кроме того, стороны договорились о налаживании сотрудничества по подготовке специалистов из Узбекистана, создании тренингового центра и оказании помощи в лечении болезней.

В мае меморандум о международном сотрудничестве подписали Самаркандская и Львовская область Украины. В ходе визита делегации из Львова они приняли совместные решения о работе в промышленности и экономике.