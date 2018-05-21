17:34 21 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Азиатский банк развития

АБР выделит Каракалпакстану 145 миллионов долларов на систему водоснабжения

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
Получить короткую ссылку
77 0 0

За последние 20 лет АБР предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов для реализации более 60 проектов в области сельского хозяйства, образования, в энергетической и транспортной сферах.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития одобрил правительству Узбекистана кредит в 145 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения в Республике Каракалпакстан (автономия на северо-западе страны), сообщается в понедельник на сайте банка.

"Кредит в размере 145 миллионов долларов поддерживает правительственную программу реформ системы водоснабжения, помогая также активизировать региональную систему водоснабжения", — передает пресс-служба АБР.

По данным банка, проект общей стоимостью 172,3 миллиона долларов направлен на создание системы бесперебойного водоснабжения для 388 тысяч жителей, проживающих в 116 сельских населенных пунктах в шести районах Каракалпакстана.

Машинный зал тепловой станции
© Sputnik / Сергей Кузнецов
АБР выделил Узбекистану почти полмиллиарда долларов на энергетику
Ранее АБР сообщал, что планирует предоставить правительству Узбекистана с 2018 по 2020 год кредитные средства в размере 2,29 миллиарда долларов. На модернизацию энергетического сектора страны (реконструкция тепловых и гидроэлектростанций, а также линий электропередачи) планируется выделить 750 миллиардов долларов. На строительство транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения собираются направить более 790 миллионов долларов.

АБР с 1995 года предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов на реализацию более 60 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также около 75 миллионов долларов грантов технического содействия.

Теги:
водоснабжение, энергетика, Экономика, Каракалпакстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
    Футбольный вояж

    Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Торговцы смертью

    Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    Каспийский статус

    Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.

  • Диего Марадона, архивное фото
    Первый трофей

    Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.

  • Дмитрий Гвазава
    Снова первый

    Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава стал первым на этапе Кубка России по версии Mitjet 2L на автодроме "KazanRing" в Татарстане.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с армянской общиной в Сочи (13 мая 2018). Россия
    Дорога домой

    С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.

  • Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс
    Компромат на министра

    Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.

  • Прощание со старыми автобусами в Вильнюсе, фото с места событий
    Благодарим за километры!

    В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.

  • Местные выборы 2018
    Вторая попытка

    Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не сумел занять его с первой попытки. В ЦИК назвали предварительную дату второго тура выборов.

  • Во время опеции по разминированию Open Spirit 2018
    Наследие войны

    Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии - большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Все бегут!

    Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
    Футбольный вояж

    Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Торговцы смертью

    Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буйство красок и воды: в Петергофе запустили фонтаны
Спутник_Кадыров о совершивших нападение на церковь в Чечне
Кадыров об атаке на храм: спецслужбы сработали быстро, "шайтаны" уничтожены
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054