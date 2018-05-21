АБР выделит Каракалпакстану 145 миллионов долларов на систему водоснабжения

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития одобрил правительству Узбекистана кредит в 145 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения в Республике Каракалпакстан (автономия на северо-западе страны), сообщается в понедельник на сайте банка.
"Кредит в размере 145 миллионов долларов поддерживает правительственную программу реформ системы водоснабжения, помогая также активизировать региональную систему водоснабжения", — передает пресс-служба АБР.
По данным банка, проект общей стоимостью 172,3 миллиона долларов направлен на создание системы бесперебойного водоснабжения для 388 тысяч жителей, проживающих в 116 сельских населенных пунктах в шести районах Каракалпакстана.
АБР с 1995 года предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов на реализацию более 60 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также около 75 миллионов долларов грантов технического содействия.