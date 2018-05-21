АБР выделит Каракалпакстану 145 миллионов долларов на систему водоснабжения

За последние 20 лет АБР предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов для реализации более 60 проектов в области сельского хозяйства, образования, в энергетической и транспортной сферах.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития одобрил правительству Узбекистана кредит в 145 миллионов долларов на модернизацию системы водоснабжения в Республике Каракалпакстан (автономия на северо-западе страны), сообщается в понедельник на сайте банка.

"Кредит в размере 145 миллионов долларов поддерживает правительственную программу реформ системы водоснабжения, помогая также активизировать региональную систему водоснабжения", — передает пресс-служба АБР.

По данным банка, проект общей стоимостью 172,3 миллиона долларов направлен на создание системы бесперебойного водоснабжения для 388 тысяч жителей, проживающих в 116 сельских населенных пунктах в шести районах Каракалпакстана.

© Sputnik / Сергей Кузнецов АБР выделил Узбекистану почти полмиллиарда долларов на энергетику

Ранее АБР сообщал, что планирует предоставить правительству Узбекистана с 2018 по 2020 год кредитные средства в размере 2,29 миллиарда долларов. На модернизацию энергетического сектора страны (реконструкция тепловых и гидроэлектростанций, а также линий электропередачи) планируется выделить 750 миллиардов долларов. На строительство транспортной инфраструктуры и систем водоснабжения собираются направить более 790 миллионов долларов.

АБР с 1995 года предоставил Узбекистану около 6 миллиардов долларов на реализацию более 60 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизацию транспортной инфраструктуры и энергетического сектора, а также около 75 миллионов долларов грантов технического содействия.