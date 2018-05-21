Вице-президент Европейского инвестбанка прибыл с визитом в Узбекистан

Делегация планирует встретиться с представителями Сената, правительства, а также посетить Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Делегация Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) во главе с вице-президентом Василом Худаком прибыла с визитом в Узбекистан.

В программе визита запланированы встречи и переговоры с руководителями Сената, правительства, ряда министерств и ведомств республики, в ходе которых планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и ЕИБ. Делегация также посетит совместное предприятие Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive в Джизакской области.

"Двадцатого мая в Узбекистан прибыла делегация Европейского инвестиционного банка во главе с вице-президентом Василом Худаком", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

В конце апреля заместитель председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Шухрат Вафаев сообщал, что в мае делегация ЕИБ посетит республику, по итогам визита планируется подписать ряд соглашений. По данным местных СМИ, банк планирует предоставить Узбекистану первые кредиты на общую сумму около 500 миллионов долларов.

В октябре 2017 года правительство Узбекистана и ЕИБ подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее начало работы финансового учреждения в республике.

Узбекистан стал уже четвертой страной в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил около 710 миллионов евро Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.