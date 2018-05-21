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Вместо купюр в 50, 100, 200 и 500 сумов выпустят монеты

Sputnik
Экономика
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Монеты в 500 сумов 2011 года выпуска останутся в обращении.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Купюры достоинством в 50, 100, 200 и 500 сумов, а также старые монеты в 50 и 100 сумов выведут из обращения, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

Как следует из положения о порядке обмена и обращения банкнот, в 2018 году будут выпущены новые монеты достоинством в 50, 100, 200 и 500 сумов.

Монеты в 500 сумов 2011 года выпуска останутся в обращении.

Банкнотами и монетами старого образца номиналом в 50 и 100 сумов можно будет расплачиваться до 1 июля 2019, а номиналом в 200 и 500 сумов — до 1 июля 2020 года.

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Денежный рынок, Денежно-кредитная политика



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