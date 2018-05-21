Продукцию из Свердловской области используют для нефтегазового сектора

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В мае в Узбекистане прошел визит делегации из Свердловской области, стороны договорились об экспорте продукции с предприятий российского региона для нефтегазового сектора республики, сообщает "Областная газета".
Как заявил Азат Салихов, визит дал возможность рассмотреть конкретные шаги по развитию партнерства.
В мае в Узбекистане также побывала делегация Челябинской области. Гости посетили Самаркандскую область и договорились с представителями администрации об экспорте металлургической и машиностроительной продукции.В 2017 году торговля между Узбекистаном и Уралом выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.