Продукцию из Свердловской области используют для нефтегазового сектора

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита из Екатеринбурга во главе с вице-губернатором региона Азатом Салиховым.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В мае в Узбекистане прошел визит делегации из Свердловской области, стороны договорились об экспорте продукции с предприятий российского региона для нефтегазового сектора республики, сообщает "Областная газета".

© Sputnik / Владимир Федоренко В Узбекистане стартуют Дни Челябинской области

Узбекистан закупит инновационные разработки малых и средних предприятий в сфере машиностроения, химической промышленности, энергетики и нефтегазового оборудования. Также представители двух стран обсудили сотрудничество в спорте, туризме и архивном деле.

Как заявил Азат Салихов, визит дал возможность рассмотреть конкретные шаги по развитию партнерства.

В мае в Узбекистане также побывала делегация Челябинской области. Гости посетили Самаркандскую область и договорились с представителями администрации об экспорте металлургической и машиностроительной продукции.В 2017 году торговля между Узбекистаном и Уралом выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.