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Beeline проиграл госоператору UMS в деле по интерконнекту

© Flickr / Rae Allen
Экономика
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Уже второй раз суд высшей инстанции отменяет ранее принятое решение в пользу Beeline, когда рассматривает иск компании против госоргана.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Компания Unitel ("дочка" голландского холдинга VEONLtd, работает под брендом Beeline Uzbekistan) проиграла апелляцию государственному сотовому оператору UMS, требовавшему пересмотреть решение суда нижней инстанции по делу о ставке интерконнекта, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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В середине марта Ташкентский межрайонный экономический суд частично удовлетворил иск компании UMS, постановив снизить ставку интерконнекта с 42 сумов до 5 тийинов. При этом суд отказал госоператору в пересмотре задним числом действующего договора и постановил ввести новую цену с момента вступления в силу своего решения.

В ответ на это UMS решил искать правду в апелляционной инстанции, где потребовал распространить действие новой ставки в 5 тийинов с 1 сентября 2017 года. И здесь ему было за что бороться. Если бы новый тариф был введен, например, не в сентябре прошлого года, как настаивал UMS, а в апреле 2018 года, госоператор должен был бы выплатить Unitel 16,3 миллиарда сумов дебиторской задолженности.

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© Sputnik / Юрий Лашов
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Теперь, согласно новому решению Ташкентского городского экономического суда, UMS может не платить 16,3 миллиарда сумов, а Beeline придется понять, как списать эти неучтенные расходы, не снизив при этом объемы инвестиций. При этом интересно, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, являющееся регулятором этой сферы, продолжает отстранятся от судебных тяжб между операторами и предпочитает наблюдать за процессом со стороны. Хотя в законодательстве напрямую установлено, что именно оно должно урегулировать стоимость ставки при возникновении споров между операторами.

"Это уже второй случай в этом году, когда суд второй инстанции отменяет решение суда первой инстанции, ранее принятое в пользу Beeline против госоргана или госоператора. Это точно не добавляет плюсов конкурентной среде и идет вразрез с мировой практикой, а также декларируемой защитой прав инвесторов. К сожалению, вновь подтвердилось, что интересы госкомпаний превалируют над законными правами частных компаний", — отметил Sputnik генеральный директор Beeline Uzbekistan Дмитрий Шуков.

По его словам, Мининфоком также не торопится исполнить неоднократно данные его представителями обещания урегулировать ставку интерконнекта. При этом, добавил он, UMS позволяется немыслимое — задним числом пересматривать действующий договор, уменьшая выплаты более чем в 800 раз.

"Допускаю, что это экономит средства госоператора, однако следует отметить, что госбюджет не досчитается существенной части налоговых поступлений, да и в целом вряд ли подобное экономическое давление на лидера отрасли придаст рынку привлекательности", — заявил Шуков.

Напомним, что интерконнектом называется связь между сетями двух операторов. Если его нет, то пользователь одного оператора сотовой связи не сможет позвонить на номера другого оператора. Сотовые компании в Узбекистане примерно восемь лет назад объявили о полностью бесплатных входящих звонках вне зависимости от того, откуда они поступают — с городских телефонов или от абонентов других операторов.

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© Pixabay
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Для взаиморасчетов друг с другом по интерконнекту они определили стоимость одного звонка абонента в размере 1 цента (42 сумов). Операторы так называемой большой тройки тогда подписали договоры об этом и продлевали их вплоть до сентября прошлого года. 

Однако в 2017 году внезапно началась своеобразная война за пересмотр ставки интерконнекта. Компания UMS захотела, чтобы два других крупных оператора — Beeline и Ucell сделали ей ставку в 5 тийинов, как и двум другим маленьким операторам, работающим на рынке, — Uzmobile и Perfectum.

Ucell, которая сейчас находится в предпродажном состоянии, решила не ввязываться в судебные дрязги и заявила, что если Beeline согласится на снижение ставки для всех, то и она готова это сделать. А вот Beeline как раз не согласился. И понеслись судебные дрязги.

Теги:
суд, Beeline, Узбекистан



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