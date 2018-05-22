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Узбекистан получит кредиты от ЕИБ уже в октябре

© AP Photo / BERND KAMMERER
Экономика
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Первые проекты с участием рамочных кредитов ЕИБ в Узбекистане запланированы в энергосбережении, управлении водными ресурсами, развитии инфраструктуры, теплоснабжении и автомобилестроении.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Европейский инвестиционный банк планирует в октябре предоставить Узбекистану первые кредиты на сумму около 400 миллионов евро, заявил в понедельник журналистам вице-президент ЕИБ Васил Худак.

Напомним, делегация ЕИБ во главе с Худаком прибыла с официальным визитом в Узбекистан 20 мая 2018 года.

"Можно сказать, что на сегодняшний день мы определились по проектам на сумму около 300-400 миллионов евро… Подписание (кредитов. — Ред.) мы ожидаем, когда президент Узбекистана посетит Брюссель, Евросоюз, это должно быть в октябре этого года", — заявил Худак по итогам переговоров с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым, передает РИА Новости.

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По словам вице-премьера ЕИБ, стороны подошли к обсуждению конкретных проектов после переговоров, которые длились год.

Худак сообщил, что первые проекты с участием рамочных кредитов ЕИБ в Узбекистане запланированы в энергосбережении, управлении водными ресурсами, развитии инфраструктуры, теплоснабжении и автомобилестроении. В частности, банк планирует предоставить 60 миллионов евро совместному предприятию Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive, которое производит микроавтобусы и коммерческие автомобили.

Узбекистан стал уже четвертой страной в Центральной Азии, где будет вести свою деятельность ЕИБ. К настоящему времени банк уже предоставил около 710 миллионов евро Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану на финансирование проектов в инфраструктурной сфере, а также малом и среднем бизнесе.




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