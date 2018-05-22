Главы правительств СНГ обсудят сотрудничество в экономике

Очередное заседание совета пройдет в Душанбе, на рассмотрение предлагается 14 документов по взаимодействию в разных сферах.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В первый день лета в Душанбе пройдет заседание Совета глав правительства Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Исполнительного комитета организации.

Участники планируют рассмотреть 14 документов, все они направлены на расширение и углубление взаимодействия в гуманитарной и экономической сферах, а также в других направлениях.

Речь идет, в частности, о концепции сотрудничества государств — участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий, а также о плане первоочередных мероприятий по ее реализации.

Также главы государств коснутся порядка разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий до 2020 года.

Напомним, что последнее заседание глав правительств СНГ прошло 3 ноября 2017 года в Ташкенте. В мероприятии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, он обсудил с лидерами Беларуси, Таджикистана, Казахстана и Туркменистана перспективы дальнейшего партнерства.