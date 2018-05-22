Президент Узбекистана распорядился сократить уровень бедности в два раза

План решено реализовать до 2030 года, он входит в глобальную повестку дня ООН.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал проект постановления "О мерах по реализации национальных целей устойчивого развития", документ разработан Министерством экономики, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Согласно проекту, Узбекистан сможет сократить уровень малообеспеченности к 2030 году в два раза. Документ разрабатывался в соответствии с планом практических мер "дорожной карты" по дальнейшему развитию сотрудничества республики с Организацией Объединенных Наций (ООН) на 2017-2020 годы.

Всего в документе утверждено 17 стратегических целей для реализации плана, среди которых укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания, обеспечение здорового образа жизни, улучшение образования в республике.

В 2018 году в Узбекистане создадут почти 350 тысяч постоянных рабочих мест. Это произойдет за счет поддержки малого бизнеса и профессиональной переподготовки безработных. В сельском хозяйстве и промышленности должны получить работу не менее 168,2 тысячи человек, около 20 тысяч рабочих мест создадут за счет реализации "дорожных карт" и инвестиционных проектов по организации новых производств.