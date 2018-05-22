Более 40 тонн узбекских фруктов задержали на въезде в Россию

Это связано с высоким фитосанитарным риском, информация на этикетках не соответствовала документам.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. На фитосанитарном посту "Карасук" управление Россельхознадзора задержало 10 партий фруктов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана общим весов в 170 тонн, сообщает пресс-служба российского Федерального ведомства.

"23 тонны черешни и 17 тонн абрикосов узбекистанского происхождения перевозились с несоответствием информации, указанной на маркировках грузов, с информацией в фитосанитарном документе", — уточняется в сообщении.

Также к 225 килограммам казахстанского красного перца перевозчики не смогли предъявить фитосанитарный сертификат.

Продукцию должны были реализовать на рынках Новосибирска, Красноярска и Новокузнецка, но, в соответствии с российскими законами, ввоз всех партий был запрещен.

В конце апреля узбекские фермеры представили свою продукцию покупателям из России на презентации восточного европейского представительства UzAgro в Москве.