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Урожай черешни и вишни

Более 40 тонн узбекских фруктов задержали на въезде в Россию

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Это связано с высоким фитосанитарным риском, информация на этикетках не соответствовала документам.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. На фитосанитарном посту "Карасук" управление Россельхознадзора задержало 10 партий фруктов из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана общим весов в 170 тонн, сообщает пресс-служба российского Федерального ведомства.

"23 тонны черешни и 17 тонн абрикосов узбекистанского происхождения перевозились с несоответствием информации, указанной на маркировках грузов, с информацией в фитосанитарном документе", — уточняется в сообщении.

Также к 225 килограммам казахстанского красного перца перевозчики не смогли предъявить фитосанитарный сертификат.

Продукцию должны были реализовать на рынках Новосибирска, Красноярска и Новокузнецка, но, в соответствии с российскими законами, ввоз всех партий был запрещен.

В конце апреля узбекские фермеры представили свою продукцию покупателям из России на презентации восточного европейского представительства UzAgro в Москве.

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Теги:
Фрукты, Россельхознадзор, Россия, Международная торговля



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