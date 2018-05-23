Узбекский банк и Annexure Financial Solutions заключили соглашение

В узбекской столице офис Annexure Financial Solutions был открыт в начале этого года.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. "Узпромстройбанк" подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Annexure Financial Solutions на 100 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.

Документом предусматривается привлечение прямых иностранных инвестиций и зарубежного капитала, продвижение среди инвесторов проектов, реализуемых в Узбекистане.

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По данным пресс-службы узбекского банка, китайская компания будет проводить бизнес- и инвестиционные форумы в Ташкенте, а также Шанхае, который на сегодняшний день является одним из самых крупных финансовых центров с большой концентрацией потенциальных инвесторов и поставщиков товаров и услуг."Такое сотрудничество позволит найти заинтересованных стратегических и портфельных инвесторов и привлечь зарубежный капитал в общей сумме до 100 миллионов долларов. Это в свою очередь приведет к повышению заинтересованности субъектов предпринимательства в привлечении прямых иностранных инвестиций", — сообщили в пресс-службе банка.

Отметим, что Annexure Financial Solutions — консалтинговая компания с головным офисом в Гонконге. Она также имеет свои представительства в Шанхае и Ташкенте. Компания специализируется на поиске, организации встреч и развитии партнерских отношений с потенциальными инвесторами.

В узбекской столице офис Annexure Financial Solutions был открыт в начале этого года. Там компания предоставляет такие виды услуг, как стратегическое консультирование, корпоративный консалтинг и анализ рынка акций.