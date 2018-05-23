Узбекский банк и Annexure Financial Solutions заключили соглашение

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. "Узпромстройбанк" подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Annexure Financial Solutions на 100 миллионов долларов, сообщает корреспондент Sputnik.
Документом предусматривается привлечение прямых иностранных инвестиций и зарубежного капитала, продвижение среди инвесторов проектов, реализуемых в Узбекистане.
"Такое сотрудничество позволит найти заинтересованных стратегических и портфельных инвесторов и привлечь зарубежный капитал в общей сумме до 100 миллионов долларов. Это в свою очередь приведет к повышению заинтересованности субъектов предпринимательства в привлечении прямых иностранных инвестиций", — сообщили в пресс-службе банка.
Отметим, что Annexure Financial Solutions — консалтинговая компания с головным офисом в Гонконге. Она также имеет свои представительства в Шанхае и Ташкенте. Компания специализируется на поиске, организации встреч и развитии партнерских отношений с потенциальными инвесторами.
В узбекской столице офис Annexure Financial Solutions был открыт в начале этого года. Там компания предоставляет такие виды услуг, как стратегическое консультирование, корпоративный консалтинг и анализ рынка акций.