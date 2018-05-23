Сентюрин: Узбекистан может стать серьезным игроком на глобальном рынке газа

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан, являющийся сегодня серьезным игроком на региональном энергетическом рынке, в перспективе может стать заметным участником и глобального газового рынка, считает генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрий Сентюрин.
"Узбекистан, благодаря наличию серьезных ресурсов и запасов углеводородов, и, в частности, газа, — это серьезный игрок на региональных энергетических рынках, и я не исключаю, что в перспективе — и на глобальном рынке. Я думаю, что те планы, которые есть у узбекского руководства по наращиванию производства газа, однозначно отражают нацеленность страны на занятие достойного места в газовом мире", — рассказал корреспонденту Sputnik Сентюрин во время своего визита в Ташкент.
"Узбекистан может принять решение по участию в проекте ТАПИ, я знаю, что узбекское руководство такое приглашение получило, сейчас идет его осмысление. Некоторое время назад назывался еще один проект, который нам кажется весьма перспективным. Я бы его не сбрасывал со счетов, хотя он трудно реализуем. Это проект поставки газа в Китай по еще одной ветке по южному коридору", — сказал генсек GECF.
Он также считает, что очень серьезная перспектива в будущем может быть связана со схемами своп-поставок газа благодаря развитой инфраструктуре соседних с Узбекистаном государств.
В этой работе, по словам Сентюрина, может быть задействован потенциал межправительственных международных организаций, в том числе GECF, которая на сегодняшний день является признанным и эффективным носителем лучших практик по поддержке экспорта газа.
Эксперт также прокомментировал, какое влияние на газовый рынок окажет выход США из ядерной сделки по Ирану.
Форум стран-экспортеров газа — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами форума являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.
Эти страны контролируют 67% мировых запасов газа, свыше 65% мировой торговли сжиженным газом и 63% поставок газа по трубопроводам.