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Газовое месторождение в Узбекистане

Сентюрин: Узбекистан может стать серьезным игроком на глобальном рынке газа

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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По словам эксперта, спрос на энергию в мире будет только расти, и к 2040 году он достигнет порядка 17,8 гигатонны в нефтяном эквиваленте.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Узбекистан, являющийся сегодня серьезным игроком на региональном энергетическом рынке, в перспективе может стать заметным участником и глобального газового рынка, считает генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (GECF) Юрий Сентюрин.

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По его словам, спрос на энергию в мире будет только расти, и к 2040 году он достигнет порядка 17,8 гигатонны в нефтяном эквиваленте. При этом, отмечает эксперт, спрос на природный газ будет увеличиваться опережающими темпами, благодаря чему к 2040 году доля газа в мировом энергетическом балансе оставит 25-26%, и серьезное место в удовлетворении этих потребностей может принадлежать и Узбекистану.

"Узбекистан, благодаря наличию серьезных ресурсов и запасов углеводородов, и, в частности, газа, — это серьезный игрок на региональных энергетических рынках, и я не исключаю, что в перспективе — и на глобальном рынке. Я думаю, что те планы, которые есть у узбекского руководства по наращиванию производства газа, однозначно отражают нацеленность страны на занятие достойного места в газовом мире", — рассказал корреспонденту Sputnik Сентюрин во время своего визита в Ташкент.

Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© Sputnik / Стрингер
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Эти планы, по его мнению, могут быть реализованы благодаря новым месторождениям, активному вложению средств в геологоразведку, upstream, переработку, модернизацию существующей и создание новой инфраструктуры. Эксперт также считает, что доля Узбекистана на международном рынке может укрепиться за счет строительства новой ветки в рамках глобального проекта Центральная Азия — Китай и газопровода ТАПИ.

"Узбекистан может принять решение по участию в проекте ТАПИ, я знаю, что узбекское руководство такое приглашение получило, сейчас идет его осмысление. Некоторое время назад назывался еще один проект, который нам кажется весьма перспективным. Я бы его не сбрасывал со счетов, хотя он трудно реализуем. Это проект поставки газа в Китай по еще одной ветке по южному коридору", — сказал генсек GECF.

Он также считает, что очень серьезная перспектива в будущем может быть связана со схемами своп-поставок газа благодаря развитой инфраструктуре соседних с Узбекистаном государств.

Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент(фотография с экрана монитора)
Sputnik
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"GECF рассматривает Центральную Азию, которая обладает 7% запасов газа, как крупного экспортера. Наращивание объемов поставок будет связано с интенсификацией использования существующих мощностей и инфраструктуры, таких, как газопровод ЦА — Китай, строительством новых газопроводов, в том числе и в этом ключевом направлении, а также совместным решением задач, связанных со строительством газопровода ТАПИ", — заметил он.

В этой работе, по словам Сентюрина, может быть задействован потенциал межправительственных международных организаций, в том числе GECF, которая на сегодняшний день является признанным и эффективным носителем лучших практик по поддержке экспорта газа.

Эксперт также прокомментировал, какое влияние на газовый рынок окажет выход США из ядерной сделки по Ирану.

Флаг Ирана
© Sputnik / Стрингер
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"Выход Трампа из сделки по Ирану не скажется на газовом рынке критическим образом. Это обусловлено одной простой причиной — Иран сегодня не является крупным поставщиком газа на мировые рынки. Поэтому выход США не скажется на ценах на газ, они будут тянуться за нефтяными, в противном случае газ проиграет топливную конкуренцию, этого поставщики не допустят ни при каких обстоятельствах", — сказал он.

Форум стран-экспортеров газа — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Членами форума являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Эти страны контролируют 67% мировых запасов газа, свыше 65% мировой торговли сжиженным газом и 63% поставок газа по трубопроводам.

Теги:
газ, Дональд Трамп, Китай, США, Иран, Узбекистан



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