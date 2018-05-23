Узбекистан определится с будущим нефтегазовой отрасли в июле

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Узбекистане в июле этого года планируется утвердить портфель инвестиционных проектов компании "Узбекнефтегаз" на ближайшие 10 лет, сообщает корреспондент Sputnik.

"К реализации крупнейших из них планируется привлечь иностранных инвесторов. Кроме того, "Узбекнефтегаз" уже начал разработку концепции долгосрочного развития нефтегазовой отрасли с привлечением международных консалтинговых компаний. Всего в настоящее время в нефтегазовой отрасли страны реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью свыше 9 миллиардов долларов", — отметил источник в АО "Узбекнефтегаз".

По его словам, инвестиции в нефтегазовый сектор сегодня считаются наиболее ликвидными среди долгосрочных проектов, поэтому более половины всех привлекаемых средств в экономику страны приходится именно на эту сферу. К примеру, замечает он, если в 2016 году объем освоенных капиталовложений в нефтегазе составил 2,9 миллиарда долларов, то уже в 2017 году — 3,6 миллиарда долларов.

© Sputnik / Илья Питалев Узбекистан будет готовить специалистов для нефтегазовой сферы Афганистана

Среди значимых проектов для нефтегазовой промышленности на ближайшую перспективу эксперт, прежде всего, выделяет строительство Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса, а также завода по производству синтетического жидкого топлива (GTL).

Нефтеперерабатывающий комплекс будет способен перерабатывать до 5 миллионов тонн сырой нефти в год с получением 4,7 миллиона тонн нефтепродуктов, среди которых дизельное и авиационное топливо, бензин, нефтяной битум, сжиженный углеводородный газ. Что касается завода GTL, то, по заверению местных экспертов, он станет одним из крупнейших в мире и будет специализироваться на переработке газа и получении синтетического жидкого топлива по уникальной технологии.

На сегодняшний день доля "Узбекнефтегаза" в валовом внутреннем продукте составляет около 15%, пятая часть доходов государственного бюджета формируется за счет деятельности компании. Ее мощности позволяют обеспечивать добычу порядка 70 миллиардов кубометров природного газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год.

Тем не менее из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет в стране существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 56,4 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3% до 806 тысяч тонн.

Основными экспортными рынками для узбекского газа остаются Россия и Китай. Также небольшие поставки осуществляются в соседние страны. В РФ "голубое топливо" идет по газопроводам Бухара — Урал и Средняя Азия — Центр. В Китай газ идет по трем ниткам газопровода Центральная Азия — Китай.