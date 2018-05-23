Halyk Bank сможет открыть филиал в Ташкенте

Объем активов кредитной организации после объединения с Qazkom составит около 24 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Halyk Bank, который считается крупнейшим в Казахстане, намерен открыть филиал в Ташкенте, сообщает портал "Народное слово".

После объединения с Qazkom объем активов кредитной организации может составить порядка 24 миллиардов рублей, у него работают подразделения в Грузии, России, Кыргызстане и Таджикистане.

По словам председателя правления Умута Шаяхметова, пакет документов для открытия филиала в Узбекистане уже готов, в ближайшее время его согласуют с регулятором. Однако точные сроки открытия пока не называются.

Он также отметил, что Halyk Group занимает большое место и долю на рынке всего СНГ, а сейчас заинтересован в узбекистанском рынке. Ведется сбор документов для подачи в Национальный банк Узбекистана.

Ранее сообщалось о сотрудничестве Узбекистана с Европейским инвестиционным банком, он намерен предоставить республике кредиты на сумму около 400 миллионов евро уже в октябре. Переговоры длились год.