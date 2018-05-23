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Центральный банк Республики Узбекистан

Когда в Узбекистане поменяют монеты и банкноты

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
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Монеты достоинством 50 и 100 сумов выведут из обращения до 1 июля 2019 года, а банкноты в 200 и 500 сумов — до июля 2020 года.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Центробанк Узбекистана уточнил порядок изъятия из обращения старых банкнот и монет, пока они считаются законным платежным средством, сообщает пресс-служба регулятора.

"Согласно утвержденному порядку сроки действия в обращении установлены следующим образом: для монет достоинством 50, 100 сумов и банкнот номиналом 50, 100 сумов старого образца — до 1 июля 2019 года, а для банкнот номиналом 200 и 500 сумов старого образца — до 1 июля 2020 года", — уточняется в сообщении.

Изымать устаревшие платежные средства будут естественным путем, то есть перестанут выпускать их в обращение. Сотрудники сфер торговли и оказания услуг сдадут их в банки.

Кошелек с деньгами
Sputnik
Вместо купюр в 50, 100, 200 и 500 сумов выпустят монеты
Жители также смогут обменять старые монеты и банкноты на новые в кассах.

В конце мая Центробанк принял решение о замене шести видов платежных средств — купюр достоинством в 50, 100, 200 и 500 сумов и монет в 50 и 100 сумов.

Монеты в 500 сумов 2011 года выпуска остаются в обращении.

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