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В областном центре Южно-Казахстанской области - в городе Шымкент в ходе Казахстанско-Узбекского бизнес-форума были подписаны 8 документов на сумму более 62 млн. долларов США.

На казахско-узбекском форуме подписали контрактов на 62 миллиона долларов

© Акимат Южно-Казахстанской области
Экономика
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Во время бизнес-форума состоялось заседание Делового совета двух стран, где стороны обсудили вопросы импорта и экспорта.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. В Шымкенте, в ходе Казахстанско-Узбекского бизнес-форума были подписаны 8 документов на сумму более 62 миллиона долларов США. 

Наряду с этим, подписано соглашение о партнерстве между акиматом города Шымкент и НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по реализации всех "зеленых" проектов в городе Шымкент. Более того, было достигнуто соглашение о поставках экспортной продукции для восьми предприятий обеих стран. 

Напомним, сегодня в Южно-Казахстанской области с целью развития деловых отношений стартовал Казахстанско-Узбекский бизнес-форум, передает пресс-служба акимата Южно-Казахстанкой области.

В ходе бизнес-форума состоялось первое заседание Делового совета. В работе форума приняли участие послы двух стран Ерик Утембаев и Саидикрам Ниязходжаев, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов, а также более 400 предпринимателей Казахстана и Узбекистана. 

Как отмечает пресс-служба акимата Южно-казахстанской области, в ходе форума, стороны обсудили создание совместных проектов, инвестиционные предложения, вопросы экспорта и импорта продукции, а также кооперации с целью выхода в третьи страны.




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