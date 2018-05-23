Артыходжаев: все площадки в Tashkent City уже распроданы

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Делегация хокимията Ташкента провела переговоры с мэрией Москвы по вопросам строительства Tahskent City и презентовала проект комплекса российскому бизнесу в посольстве Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik с места события.
Как заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев, Tashkent City является важным девелоперским и инвестиционным проектом для столицы Узбекистана. Глава узбекской столицы добавил, что все площадки в строящемся комплексе распроданы и свободных мест не осталось.
По словам представителя TC Анны Барсуковой, этот проект стал инвестиционной площадкой для зарубежного бизнеса, множество компаний со всего мира проявили к нему интерес и готовы вкладывать деньги.