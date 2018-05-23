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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев

Артыходжаев: все площадки в Tashkent City уже распроданы

© Sputnik /
Экономика
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Хоким узбекской столицы обсудил в Москве проект Tashkent City и презентовал строящийся деловой центр представителям бизнеса.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Делегация хокимията Ташкента провела переговоры с мэрией Москвы по вопросам строительства Tahskent City и презентовала проект комплекса российскому бизнесу в посольстве Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Как заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев, Tashkent City является важным девелоперским и инвестиционным проектом для столицы Узбекистана. Глава узбекской столицы добавил, что все площадки в строящемся комплексе распроданы и свободных мест не осталось.

По словам представителя TC Анны Барсуковой, этот проект стал инвестиционной площадкой для зарубежного бизнеса, множество компаний со всего мира проявили к нему интерес и готовы вкладывать деньги.

Проект делового центра Tashkent City
© Официальная страница проекта Tashkent City в Facebook
Кто возглавил проект Tashkent City
Напомним, что деловой центр узбекской столицы разместится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои, Олмазор, Ислама Каримова и Фурката. В частности будут возведены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современное многоквартирное жилье, рестораны, искусственное озеро, фонтаны, социальные и другие объекты. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард долларов.

Делгация хокимията Ташкента посетила посольство Узбекистана в Москве
© Sputnik /
Делгация хокимията Ташкента посетила посольство Узбекистана в Москве



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