01:45 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Предприятие по заготовке и переработке древесины

Лесозавод "Хольц" в Югре планирует экспорт продукции в Узбекистан

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
61 0 0

Производство на заводе началось месяц назад, после отправки деревьев в Узбекистан и Казахстан, предприятие займется экспортом в Китай и Африку.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Лесозавод "Хольц" в Советском районе ХМАО, производство на котором началось месяц назад, планирует поставлять продукцию Узбекистан и Казахстан, в Китай, Северную Африку.

Производственную площадку лесозавода в среду посетила глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в поселок городского типа Зеленоборск. Директор предприятия Алексей Метелев представил губернатору производственные мощности комбината, а также готовую продукцию.

По его словам, производство на заводе началось ровно месяц назад. На первом этапе планируется организовать работу предприятия в одну смену - это 15 новых рабочих мест. В дальнейшем компания готова удвоить численность сотрудников и перейти на две смены, что позволит в перспективе увеличить объемы переработанного сырья с 35 тысяч кубических метров сырья в год до 75 тысяч кубометров.

"В числе рынков сбыта в настоящее время рассматриваем Среднюю Азию, в частности, Казахстан и Узбекистан. После отладки планируем выйти на дальневосточный рынок - Китай, Шанхай, Северная Африка. Частично будем отбирать сырье и для поставок на европейский рынок", - сообщает пресс-служба ХМАО.

Отмечается также, что первые два вагона с продукцией завода были отгружены 22 мая. Ранее компания подписала договор купли-продажи с Югорским лесопромышленным холдингом, деревоперерабатывающим предприятием, которое является одним из крупнейших в регионе.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
Дагестанец прошел 10 километров на руках
Ноги вверх: дагестанец прошел на руках 10 километров
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054