Лесозавод "Хольц" в Югре планирует экспорт продукции в Узбекистан

Производство на заводе началось месяц назад, после отправки деревьев в Узбекистан и Казахстан, предприятие займется экспортом в Китай и Африку.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Лесозавод "Хольц" в Советском районе ХМАО, производство на котором началось месяц назад, планирует поставлять продукцию Узбекистан и Казахстан, в Китай, Северную Африку.

Производственную площадку лесозавода в среду посетила глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в поселок городского типа Зеленоборск. Директор предприятия Алексей Метелев представил губернатору производственные мощности комбината, а также готовую продукцию.

По его словам, производство на заводе началось ровно месяц назад. На первом этапе планируется организовать работу предприятия в одну смену - это 15 новых рабочих мест. В дальнейшем компания готова удвоить численность сотрудников и перейти на две смены, что позволит в перспективе увеличить объемы переработанного сырья с 35 тысяч кубических метров сырья в год до 75 тысяч кубометров.

"В числе рынков сбыта в настоящее время рассматриваем Среднюю Азию, в частности, Казахстан и Узбекистан. После отладки планируем выйти на дальневосточный рынок - Китай, Шанхай, Северная Африка. Частично будем отбирать сырье и для поставок на европейский рынок", - сообщает пресс-служба ХМАО.

Отмечается также, что первые два вагона с продукцией завода были отгружены 22 мая. Ранее компания подписала договор купли-продажи с Югорским лесопромышленным холдингом, деревоперерабатывающим предприятием, которое является одним из крупнейших в регионе.