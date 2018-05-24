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Узбекистан намерен добиться от ЕС дополнительных торговых преференций

CC0 / pixabay
Экономика
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Cегодня Евросоюз является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан намерен получить от Европейского союза новые преференции в торговле, сообщает корреспондент Sputnik.

Эти вопросы были обсуждены накануне в ходе переговоров в Ташкенте министра внешней торговли Жамшида Ходжаева с рабочей группой Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии.

Цель визита группы — ознакомление с проводимыми в Узбекистане политическими и социально-экономическими реформами, а также обсуждение перспектив расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в торгово-экономической сфере.

"Одним из шагов по улучшению условий торговли с ЕС может стать получение Узбекистаном односторонних тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (GSP+). В настоящее время республика пользуется базовой Генеральной системой преференций (GSP), согласно которой страна может экспортировать в ЕС 3000 товарных позиций без таможенных пошлин и 3200 товарных позиций — по сниженным ставкам", — отметил Ходжаев.

По его словам, в случае предоставления тарифных преференций в рамках GSP+, Узбекистан получит беспошлинный доступ к более чем 6200 товарным позициям. Также, он добавил, что Узбекистан заинтересован в продвижении практической реализации странами ЕС Соглашения к двусторонней торговле текстильными изделиями.

В настоящее время несмотря на то, что скоро исполнится год с момента вступления в силу Протокола о внесении изменений в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, таможенные службы стран-членов ЕС продолжают создавать сложности в поставках узбекской текстильной продукции. В связи с этим, узбекская сторона попросила рассмотреть возможность оказания содействия в доведении до сотрудников таможенных служб и правительств государств-членов ЕС положений Текстильного протокола.

Слаженная логистическая система также является одним из важных факторов развития торговых отношений, считает Ходжаев. Для ее совершенствования, он призвал представителей ЕС к активизации работы по направлению развития транспортного коридора ТРАСЕКА и устранению его технологических недостатков.

Отметим, что сегодня Евросоюз является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Узбекистана. По итогам 2017 года товарооборот со странами ЕС составил 2,5 миллиарда долларов, из которых 420,7 миллионов долларов составляет экспорт.

Узбекистан обладает большим потенциалом в экспорте текстильной, плодоовощной, транспортной, электротехнической и другой продукции, однако существует ряд барьеров, препятствующих росту объемов экспорта. Все эти вопросы планируется обсудить 6-8 июня в Брюсселе, где пройдут очередные заседания Комитета сотрудничества "Узбекистан-ЕС" и Подкомитета по экономике, торговле и инвестициям.

Теги:
ЕС, Узбекистан



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