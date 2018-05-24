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Транспортно-логистический комплекс

С начала года импорт в Узбекистан на 20% превысил экспорт

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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Внешнеторговый оборот в январе-апреле 2018 года составил 11,3 миллиарда долларов, импорт – 6,3 миллиарда.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Импорт в Узбекистан с января по апрель 2018 года на 20% превысил экспорт, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Внешнеторговый оборот в этот период составил 11,3 миллиарда долларов, при этом импорт – 6,3 миллиарда против пяти миллиардов экспорта. Сальдо внешней торговли – минус 1,3 миллиона, в том числе со странами СНГ - минус 835 миллионов.

Статистика фиксирует значительную долю услуг в экспортных поставках, их удельный вес в общем объеме – 29,6%, в том числе 17,4% связаны с поездками и 10,5% - с транспортом.

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Sputnik / Рамиль Ситдиков
Узбекистан намерен добиться от ЕС дополнительных торговых преференций

Кроме того, доля энергоносителей и нефтепродуктов составляет 14,4% в общем объеме экспорта, химической продукции – 6,2%, черных и цветных металлов – 5,3%, хлопка и волокна – 2,7%, оборудования и машин – 1,6%.

Среди основных партнеров Узбекистана в СНГ – Россия, Казахстан, Украина, Беларусь, Таджикистан и Кыргызстан. Среди остальных стран – Китай, Корея, Турция, Германия, Иран, Латвия и Франция.

Ранее сообщалось о результатах переговоров Министерства внешней торговли республики с рабочей группой Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии. Узбекистан намерен получить от европейской организации дополнительные торговые преференции, в том числе беспошлинный доступ к товарам.

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Теги:
Экспорт, импорт, Правительство Узбекистана



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