14:37 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Сборка урожая капусты

Российская компания займется стратегией развития агросектора Узбекистана

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
Получить короткую ссылку
8610

Министерство сельского хозяйства совместно с компанией Strategy Partners Group должны до 31 декабря 2018 года завершить разработку проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Российская консалтинговая компания Strategy Partners Group поможет Узбекистану в разработке проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, разработанным Министерством сельского хозяйства Узбекистана и представленным в четверг на обсуждение общественности.

В чем проблема

Как отмечается в документе, разрозненное планирование в агросекторе и отсутствие действенного механизма взаимодействия уполномоченных органов привело к размыванию ответственности за принимаемые решения и достижение конкретных результатов.

Участники группового турнира открытого чемпионата по кок-бору
© Sputnik / Владимир Пирогов
Элитное поголовье: в Кашкадарье займутся разведением карабаиров
Эти проблемы стали причиной низкой эффективности использования производственного и ресурсного потенциала, а также негативным фактором, сдерживающим процессы диверсификации и модернизации отрасли, внедрения передовых инновационных и ресурсосберегающих технологий.

Интенсивное использование земель и несоблюдение принципов рационального распределения ресурсов привели к засоленности 45% орошаемых земель. Из-за отсутствия фокуса на развитии экспорта в стране до сих пор не сложилась инфраструктура и система продвижения продукции за рубеж, при этом рынки отдельных стран закрыты для узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью из-за политики протекционизма.

Дополнительным ограничением являются сложности по формированию необходимых объемов поставки для крупных импортеров. Это связано с высокой фрагментированностью сельскохозяйственных производителей в республике. Кроме того, в их портфеле преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью, а урожайность и производительность пока уступают развитым зарубежным странам.

Целевые ориентиры

Министерство сельского хозяйства совместно с компанией Strategy Partners Group должны до 31 декабря 2018 года завершить разработку проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года.

Уборка урожая
© Sputnik / Владимир Акимов
За агропромышленным комплексом Узбекистана проследит новая инспекция
Она должна содержать меры по стабильному росту добавленной стоимости производимой продукции, наращиванию объемов, а также географической и продуктовой диверсификации экспорта, обеспечению продовольственной и экологической безопасности, повышению эффективности отрасли и дальнейшему росту среднедушевого дохода и качества жизни сельского населения.

В результате реализации стратегии, по мнению экспертов, Узбекистан должен стать одним из лидеров Средней Азии по экспорту высокомаржинальной продукции пищевой и легкой промышленности, рационально использующим и постоянно развивающим трудовые, водные и земельные ресурсы.

Strategy Partners Group — российский стратегический консультант, ведущий свою историю с 1994 года. Оказывает содействие своим клиентам в проведении преобразований, способствующих эффективному использованию интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения лидерства в конкурентной борьбе и устойчивого роста.

Теги:
агропромышленность, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сотрудники правоохранительных органов в Ереване
    Всем прощаем!

    Полиция Армении простит гражданам штрафы за мелкие нарушения правил дорожного движения на сумму 28,5 миллиона долларов.

  • Александр Куркин и Андрей Попко выпущены из следственного изолятора
    Свободны!

    Рижский суд оправдал россиян, которые в 2015 году проникли на латвийскую базу НАТО и вывесили флаг цветов георгиевской ленты.

  • Мины минувшей войны
    На пороховой бочке

    В Литве полиция нашла у фермера несколько мин и авиабомбу советских времен - на мужчину пожаловались его соседи, которые боялись жить рядом с ним.

  • Мужчины ловят рыбу в реке
    Клева не будет

    Молдавские пограничники провели рейды по борьбе с незаконной рыбалкой в водоемах, расположенных в непосредственной близости от линии госграницы.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне
    Не договоримся

    Пока Таллинн проводит русофобскую политику, ратифицировать договор о границе между Эстонией и Россией не удастся, заявили в российском посольстве.

  • Башня в селе Корнис Знаурского района
    К истокам

    О целесообразности перехода к исконному звучанию осетинских фамилий и о законе "Об осетинских фамильных именах" в Южной Осетии, читайте в репортаже Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Машрук Ахмед, Бангладеш. Снимок В убежище любой ценой. Категория Главные новости, серии.
Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина
Футбольные прически для альпака
К Чемпионату готовы: альпакам сделали футбольные прически
Грязный воздух - невидимый убийца
Невидимый убийца больших городов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054