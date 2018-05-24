Российская компания займется стратегией развития агросектора Узбекистана

Министерство сельского хозяйства совместно с компанией Strategy Partners Group должны до 31 декабря 2018 года завершить разработку проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Российская консалтинговая компания Strategy Partners Group поможет Узбекистану в разработке проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено проектом постановления правительства, разработанным Министерством сельского хозяйства Узбекистана и представленным в четверг на обсуждение общественности.

В чем проблема

Как отмечается в документе, разрозненное планирование в агросекторе и отсутствие действенного механизма взаимодействия уполномоченных органов привело к размыванию ответственности за принимаемые решения и достижение конкретных результатов.

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Эти проблемы стали причиной низкой эффективности использования производственного и ресурсного потенциала, а также негативным фактором, сдерживающим процессы диверсификации и модернизации отрасли, внедрения передовых инновационных и ресурсосберегающих технологий.

Интенсивное использование земель и несоблюдение принципов рационального распределения ресурсов привели к засоленности 45% орошаемых земель. Из-за отсутствия фокуса на развитии экспорта в стране до сих пор не сложилась инфраструктура и система продвижения продукции за рубеж, при этом рынки отдельных стран закрыты для узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью из-за политики протекционизма.

Дополнительным ограничением являются сложности по формированию необходимых объемов поставки для крупных импортеров. Это связано с высокой фрагментированностью сельскохозяйственных производителей в республике. Кроме того, в их портфеле преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью, а урожайность и производительность пока уступают развитым зарубежным странам.

Целевые ориентиры

Министерство сельского хозяйства совместно с компанией Strategy Partners Group должны до 31 декабря 2018 года завершить разработку проекта Стратегии развития сельского хозяйства до 2030 года.

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Она должна содержать меры по стабильному росту добавленной стоимости производимой продукции, наращиванию объемов, а также географической и продуктовой диверсификации экспорта, обеспечению продовольственной и экологической безопасности, повышению эффективности отрасли и дальнейшему росту среднедушевого дохода и качества жизни сельского населения.

В результате реализации стратегии, по мнению экспертов, Узбекистан должен стать одним из лидеров Средней Азии по экспорту высокомаржинальной продукции пищевой и легкой промышленности, рационально использующим и постоянно развивающим трудовые, водные и земельные ресурсы.

Strategy Partners Group — российский стратегический консультант, ведущий свою историю с 1994 года. Оказывает содействие своим клиентам в проведении преобразований, способствующих эффективному использованию интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов для обеспечения лидерства в конкурентной борьбе и устойчивого роста.