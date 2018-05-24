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IT-система

Узбекистан договорился с основателями Viber об оптимизации IT-сферы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Делегация компании 28-29 мая посетит республику, эксперты намерены провести консультации и открыть краткосрочные курсы.

 

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В конце мая Ташкент в составе делегации ведущих IT-экспертов посетят основатели известного мессенджера Viber, сообщает пресс-служба Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Гости приедут в Узбекистан по приглашению MUIC.

"Официальный визит в республику основателей Viber Марко Тальмона и Игоря Магазинника – первый шаг по пути практического сотрудничества MUIC и компании "Strategeast" в лице её руководителя. В разговоре с дирекцией инновационного центра Анатолий Моткин отметил растущий интерес международного IT-сообщества к Узбекистану", - уточняется в сообщении.

Представители компании намерены дать узбекским специалистам рекомендации по оптимизации IT-сферы, провести двусторонние консультации, а также открыть краткосрочные курсы. Они стремятся оказать коллегам содействие в развитии кадрового потенциала.

Кроме того, специалистов Viber интересует потенциал Узбекистана для вложения прямых инвестиций. Эксперты проведут встречи в Мининфокоме, ГНК и АК «Узбектелеком».

В составе делегации также – сотрудники крупных IT-компаний из Израиля, Беларуси и США.

На этой неделе в Узбекистане  после почти трехлетнего перерыва снова заработали мессенджеры Skype и Viber.

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Теги:
подготовительные курсы, Делегация, Viber



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