Узбекистан намерен электрифицировать железнодорожный участок Мароканд-Навои

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан направит 57 миллионов долларов на электрификацию железнодорожного участка Мароканд — Навои, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на проект постановления главы государства.

Большую часть средств — 39,4 миллиона долларов выделит "Узбекистон темир йуллари". Эти средства пойдут на приобретение оборудования, материалов и оплату строительно-монтажных работ, а также другие расходы. Оставшиеся 17,6 миллиона долларов инвестирует государство.

В рамках проекта запланированы электрификация участка протяженностью 157,1 километра со строительством переездов, постов охраны, ограждения железнодорожных путей, а также модернизация систем сигнализации и телекоммуникаций. Ввод в эксплуатацию линии намечен на 2020 год.

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Отметим, что в 2016 году параллельно этому участку была построена новая электрифицированная железнодорожная линия протяженностью 135 км, обеспечивающая движения пассажирских поездов на скорости до 250 км/ч. Тогда строителям не удалось найти достаточно средств на электрификацию действовавшей линии.

Реализация проекта позволит повысить пропускную способность железной дороги, сократить время доставки грузов и пассажиров до места назначения, обеспечить безопасность движения поездов, снизить эксплуатационные расходы, улучшить экологическую обстановку в регионе, создать новые рабочие места.

Узбекистан к 2020 году намерен довести уровень электрификации железных дорог до 51%. В стране при общей протяженности железнодорожных путей в более чем 4,2 тысячи километров электрифицирована почти тысяча километров, из них за последние годы — свыше 700 километров. На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

По итогам прошлого года железнодорожным транспортом Узбекистана было перевезено 67,9 миллиона тонн грузов, а также 21,59 миллиона пассажиров (рост на 630 тысяч человек по сравнению с 2016 годом).