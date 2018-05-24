ШОС обсудит соглашение по международному железнодорожному коридору

По словам генсека ШОС, пока аналогов международному автотранспортному коридору из портового города Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке КНР до Санкт-Петербурга протяженностью 9 тысяч километров в мире нет.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) планирует обсудить соглашение о создании международного железнодорожного транспортного коридора, аналогичного действующему автотранспортному коридору от Ляньюнгана до Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека организации Рашида Алимова.

По словам генсека ШОС, аналогов международному автотранспортному коридору из портового города Ляньюньган в провинции Цзянсу на востоке КНР до Санкт-Петербурга протяженностью 9 тысяч километров в мире нет.

"Ну и последнее, это, безусловно, железные дороги. Мы сейчас планируем начать размышлять по поводу аналогичного, как автомобильного, соглашения по железным дорогам. А железные дороги — это 244 тысячи километров, и они продолжают строиться. Поэтому, безусловно, железнодорожным перевозкам в будущем мы будем уделять особое внимание", — сказал Алимов в преддверии ПМЭФ, добавив, что перспективы достаточно большие.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. К основным целям ШОС относятся укрепление взаимного доверия, совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе, а также развитие сотрудничества в различных сферах.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.