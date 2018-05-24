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Вокзал в Андижане

Узбекистан модернизирует железнодорожный участок Андижан-Савай-Ханабад

© Foto : Элмурод Эрматов
Экономика
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Проект предусматривает модернизацию железнодорожного участка протяженностью 65 километров, а также выпрямление отдельных частей пути и строительство нового километрового отрезка в обход территории Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан намерен модернизировать железнодорожный участок Андижан — Савай — Ханабад, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на проект постановления главы государства.

Проектом предусматривается модернизация железнодорожного участка протяженностью 65 километров, а также выпрямление отдельных частей пути, реконструкция искусственных сооружений, модернизация систем сигнализации и телекоммуникаций, строительство нового 10,5-километрового отрезка в обход территории Кыргызстана.

Участок железнодорожного пути, архивное фото
© Sputnik / Юрий Лашов
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После завершения проекта в 2019 году здесь будет организовано движение пригородных поездов. Общая стоимость проекта превышает 15 миллионов долларов, их выделят "Узбекистон темир йуллари" (9,1 миллиона долларов) и госбюджет (6,1 миллиона долларов).

Реализация проекта позволит повысить пропускную способность железной дороги, сократить время доставки грузов и пассажиров до места назначения, обеспечить безопасность движения поездов.

Модернизированная дорога также обеспечит удобным транспортом значительную часть населения Андижанской области, связав областной центр с одной из самых отделенных точек — городом Ханабадом, при этом имеющим важное стратегическое значение.

Теги:
Узбекистан, Железнодорожный транспорт



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