В каких сферах будут сотрудничать Ташкентская область и Татарстан

За прошлый год товарооборот между республиками вырос почти на 80% и составил 92 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Ташкентская область и Республика Татарстан подписали Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2018.

Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и хоким Ташкентской области Узбекистана Гуломжон Ибрагимов.

Документ предполагает осуществление международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, передает пресс-служба портала президента Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию контактов с Узбекистаном в рамках российско-узбекистанских отношений. В 2017 году объем торгового оборота вырос почти на 80% и составил 92 миллиона долларов.

При этом президент Татарстана отметил большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений, выразив уверенность, что подписанное соглашение будет способствовать данной работе.