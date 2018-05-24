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Министр Баходир Юсупов провел переговоры с Генеральным директором ФАО г-ном Жозе Грациану

Узбекистан и ФАО ООН согласовали программу сотрудничества до 2022 года

Пресс-служба министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана.
Экономика
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На реализацию программы пойдут средства Глобального экологического фонда и Зеленого климатического фонда ООН.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ФАО ООН согласовали рамочную программу сотрудничества на 2018-2022 годы стоимостью 24 миллиона долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр сельского хозяйства Узбекистана Баходир Юсупов и генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва согласовали параметры программы на встрече в рамках 31-й сессии региональной конференции ФАО, которая проходила в Воронеже с 16 по 18 мая. На конференции рассматривались вопросы устойчивого развития сельского хозяйства в условиях глобального изменения климата.

"На встрече были согласованы вопросы программы сотрудничества между ФАО и министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2018-2022 годы общей стоимостью 24 миллиона долларов и утверждения данной программы сторонами", — говорится в сообщении.

На реализацию программы пойдут средства Глобального экологического фонда и Зеленого климатического фонда ООН.

В июне 2014 года ФАО открыла представительство в Ташкенте, в октябре того же года стороны подписали программу сотрудничества до конца 2017 года, предусматривающую внедрение новых технологий посадки, уборки, переработки и хранения фруктов, улучшение здоровья скота, усиление борьбы с саранчой, расширение производства рыбы и рациональное использование природных ресурсов на устойчивой основе.

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Теги:
ФАО, Воронеж, Агропромышленный комплекс, Международные организации



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