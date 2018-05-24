21:22 24 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Железнодорожный состав

"Трансмашхолдинг" купит казахскую компанию по производству вагонов

© Flickr / Nick Savchenko
Экономика
Получить короткую ссылку
33 0 0

Стороны договорились о покупке предприятия на полях Петербургского экономического форума, ранее компания обсуждала вопрос поставки железнодорожной техники в Узбекистан и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписал меморандум с Казахстанскими железными дорогами (КТЖ) о намерении начать переговоры по приобретению компании-производителя пассажирских железнодорожных вагонов "Тулпар-Тальго".

"АО "Трансмашхолдинг", "Казахстанские железные дороги", АО "БРК-Лизинг" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) подписали на Петербургском экономическом форуме меморандум о намерении начать переговоры по вопросу приобретения холдингом принадлежащего КТЖ предприятия, специализирующегося на выпуске пассажирских железнодорожных вагонов", — передает пресс-служба "Трансмашхолдинга".

Вагон пассажирского подвижного состава под фирменным знаком Мade in Uzbekistan
Узбекистон темир йуллари
Узбекистан начал экспорт пассажирских вагонов в Россию и Казахстан
Согласно документу, стороны также начнут переговоры по вопросу реализации и финансирования проекта поставки в 2018-2026 годах одной тысячи пассажирских вагонов в Казахстан.

Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в марте говорил, что компания планирует поставить Казахстану более 1 тысячи пассажирских вагонов в течение 10 лет и купить там предприятие "Тулпар-Тальго". Он также отмечал, что ТМХ обсуждает поставки техники в Узбекистан и в Казахстан.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

  • Надувная лодка, фото из архива
    Страшная находка

    В Каспийском море неподалеку от Нефтяных Камней обнаружили надувную резиновую лодку с двумя погибшими людьми.

  • Бутылки от пива, архивное фото
    Трезвости плоды

    Запрет на продажу алкоголя приносит свои плоды, считают в МВД Беларуси: культура современной молодежи возросла, а желание употреблять спиртное - снизилось.

  • Пресс-конференция о предстоящей Абхазской премьер-лиге КВН
    Жизнь после забвения

    О том, как возрождалась премьер-лига КВН Абхазии, когда начнется новый сезон, а также о правилах игры читайте в материале Sputnik.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Армении посетил Автовокзал Еревана
    Договоримся?

    Минтранс Армении обратится к российской стороне с просьбой отложить введение новых правил для водителей армянских компаний, занимающихся пассажироперевозками.

  • Скандинавская ходьба
    ЕС не велит

    Почему президент Латвии Раймондс Вейонис в этом году, возможно, не сможет поздравить латвийских долгожителей?

  • Выборы в Литве российского президента
    Сквер жалко

    Российское посольство в Литве прокомментировало решение мэрии Вильнюса переименовать сквер около дипмиссии.

  • Большая Алматинка
    Кто ж его знает!

    Установить причину окрашивания воды в реке Большая Алматинка в красный цвет не представляется возможным, заявил главный эколог Алматы.

  • Кыргызский поселок в Заокском районе Тульской области
    СССР в миниатюре

    Подмосковное "кыргызское" село уже прославилось в Интернете. Корреспонденты Sputnik отправились посмотреть на новое поселение и пообщаться с его жителями.

  • Наим Амонбеков, архивное фото
    Бизнес для своих

    История о том, как борьба с несправедливостью по отношению к мигрантам стала бизнес-идеей для коммерсанта из Таджикистана.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фигура официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве
Москва в цветах Чемпионата мира: как украсили столицу
Экзоскелет весом в 3,5 тонны показали в США
В США презентовали прототип экзоскелета
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги железного генерала
Сабир Рахимов: жизнь и подвиги "железного генерала"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054