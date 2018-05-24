"Трансмашхолдинг" купит казахскую компанию по производству вагонов

Стороны договорились о покупке предприятия на полях Петербургского экономического форума, ранее компания обсуждала вопрос поставки железнодорожной техники в Узбекистан и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) подписал меморандум с Казахстанскими железными дорогами (КТЖ) о намерении начать переговоры по приобретению компании-производителя пассажирских железнодорожных вагонов "Тулпар-Тальго".

"АО "Трансмашхолдинг", "Казахстанские железные дороги", АО "БРК-Лизинг" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) подписали на Петербургском экономическом форуме меморандум о намерении начать переговоры по вопросу приобретения холдингом принадлежащего КТЖ предприятия, специализирующегося на выпуске пассажирских железнодорожных вагонов", — передает пресс-служба "Трансмашхолдинга".

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Согласно документу, стороны также начнут переговоры по вопросу реализации и финансирования проекта поставки в 2018-2026 годах одной тысячи пассажирских вагонов в Казахстан.

Генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в марте говорил, что компания планирует поставить Казахстану более 1 тысячи пассажирских вагонов в течение 10 лет и купить там предприятие "Тулпар-Тальго". Он также отмечал, что ТМХ обсуждает поставки техники в Узбекистан и в Казахстан.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.